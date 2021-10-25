İBB’den siber saldırılara karşı yeni hamle

İSTTELKOM, İGDAŞ’a ait verileri İBB çatısı altında topladı.

İGDAŞ'a ait verilerin siber saldırılara, deprem, yangın, sel gibi felaket durumlarına karşı İBB Veri Merkezi tarafından korunmasını sağlayacak olan operasyonla 12 milyon TL'lik tasarruf hedeflendiği açıklandı. Bu işlemle birlikte İSTTELKOM tarafında veri transferi sağlanan İBB iştiraki sayısı da 28'e çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) telekomünikasyon altyapı ve bilgi teknolojileri şirketi İSTTELKOM, İGDAŞ'a ait verileri İBB çatısı altında topladı. Sunucuların bilgilerinin siber saldırılara ve deprem, yangın, sel gibi felaket durumlarına karşı 7/24 İBB Veri Merkezi tarafından korunmasını sağlayacak olan işlemle, 12 milyon TL tasarruf hedeflendiği açıklandı.

İGDAŞ'a ait sunucuları İSTTELKOM tarafından İBB Veri Merkezi'ne taşıyan operasyon ile toplam 4.7 Ton ağırlığında 220 IT Ekipmanı ve 550 sunucunun transferi sağlandığı belirtildi. Daha önce 27 İBB iştirakinin veri transferini sağlayan İSTTELKOM, İGDAŞ ile birlikte bu sayıyı 28'a çıkardı.

“3 AYRI LOKASYONDAKİ VERİLERİMİZİ TEK MERKEZDE BİRLEŞTİRDİK''

İGDAŞ Genel Müdürü Dr. Mithat Bülent Özmen, “Üç ayrı lokasyonda yer alan sistem odalarımızın İBB Veri Merkezine taşınma projesi ile felaket durumlarına karşı kurumsal yedeklilik ve üst düzey güvenlik sağlanmış oldu. Çalışmalar ile aynı zamanda yüksek bedelli bilgi teknolojileri yatırımı ve işletme maliyetleri, önlenerek kaynakların verimli kullanımı ile 12 milyon TL tasarruf hedefliyoruz'' dedi.

İSTTELKOM'dan yapılan açıklamada, İGDAŞ veri merkezlerinin taşınma operasyonu ile ilgili şu rakamlar paylaşıldı:

- Toplam 4.7 ton ağırlığında 220 IT ekipmanı, 550 sunucu taşınması

- 3000 metre fiber, 1600 metre Cat6 kablo montajı

- 980 fiber port ve 500 Cat6 port taşınması

- 21 araç seferi ile toplam 398 km mesafe

- 70 personel ile 233 adam/günlük efor

- 80 saatte taşıma işlemi

“KONSOLİDE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ İLE 200 MİLYON TL TASARRUF SAĞLADIK''

Yürütülen çalışmalar hakkında bilgi veren İSTTELKOM Genel Müdürü Nihat Narin ise şunları söyledi:

“2019 yılında sadece 16 iştirak şirketinin kullandığı veri merkezi kullanan şirket sayımızı 28'e, kapasite kullanımını yüzde yüze yükselttik. Atıl olan İBB kaynaklarını harekete geçirip, grup içi verimliliği önemli ölçüde artırdık. 30 İBB şirketine ait konsolide teknoloji yönetimi ile yaklaşık 200 milyon TL tasarruf sağladık. Yaptığımız yatırımlar ve aldığımız önlemler ile İBB Veri Merkezi'nde vatandaşlara ait veriler fiziki ve siber saldırılara karşı proaktif 7/24 koruyor.”

Habertürk

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.