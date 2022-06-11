Hürjet projesinde önemli gelişme! Üretim hattından son montaj hattına taşındı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen, Türkiye’nin ilk jet motorlu eğitim uçağı Hürjet projesinde uçağın ilk ön gövdesi, üretim hattından son montaj hattına taşındı. 18 Mart 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek Hürjet’in tüm parçaları, son montaj hattında birleştirilerek yer testlerine başlanacak.

TUSAŞ'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hürjet jet eğitim uçağı projesinde ilk ön gövde, üretimi tamamlanarak son montaj hattına taşındı.

Toplamda 8 bine yakın parçadan oluşacak Hürjet projesinin tüm elektronik alanlarının yönetiminin gerçekleştirileceği ön gövde için 350 parça bir araya getirildi.

Alüminyum ve kompozit parçalardan oluşan ön gövde üzerinde uçağın görev bilgisayarı, hareketli yüzeylerin kontrol edileceği alanlar, aviyonik sistemler ile uçağa yön verecek elektronik bileşenler yer alıyor.

'GÖKYÜZÜYLE BULUŞTURACAĞIZ'

Hürjet projesi kapsamında son montaj hattına taşınan ilk ön gövde için görüşlerini paylaşan Genel Müdür Prof. Dr. Temel Kotil, "Ülkemizin ilk jet motorlu eğitim uçağı Hürjet'in ilk komponentini son montaj hattına taşımanın heyecanı içindeyim. Ülkemizin jet pilotu eğitimine katkı sağlayacak yeni nesil teknolojilerle donatılmış olan Hürjet projemizi 18 Mart 2023 tarihinde gökyüzü ile buluşturacağız.

2023 yılında cumhuriyetimizin birinci asrı kutlanırken, ülkemizin vizyon projeleri Hürjet ve Atak 2 ilk uçuşları ile bizleri gururlandıracak. Milli muharip uçağımız da hangardan çıkarak bizlere çifte sevinci yaşatacak. Havacılık alanında önemli bir dönüm noktası olan bu tarihi anın gerçekleşmesi için emeklerini esirgemeyen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Havacılığın tüm alanlarında projeler geliştiriyoruz, bizlerden desteğini esirgemeyen devletimize ve milletimize şükranlarımı sunuyorum" dedi.

12 Ocak 2022 tarihinde toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi tarafından seri üretim kararı alınan tek motorlu ve tandem kokpitli Hürjet uçağı, modern savaş uçağı eğitiminde kritik rol oynamak üzere tasarlandı. Harbe hazırlık geçiş eğitimi, hava devriyesi ve akrobatik gösteri uçağı gibi roller yapabilecek Hürjet, 1,4 mach hız ile +8-3g limitlerine sahip. Hürjet 45 bin ft irtifaya kadar görev yapabilecek ve 3 tona yakın faydalı yükü gövdesinde taşıyabilecek. Gelişmiş insan makine arayüzü, dijital kontrollü uçuş sistemi, dahili taktik eğitimi ve sanal eğitim sistemleri ile Hürjet, yeni nesil hava aracı uçuş deneyimi sunacak.