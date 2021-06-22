Hubble 'büyüleyici sırrı' görüntüledi

Hubble Uzay Teleskobu, merkezinde süper kütleli kara delik gizleyen bir sarmal galaksi görüntüledi.

Hubble Uzay Teleskobu, merkezinde süper kütleli kara delik gizleyen bir sarmal galaksi görüntüledi.

Son derece aktif merkezlere sahip yıldız ve gezegenlerle tanımlanan bir "Seyfert galaksisi" olan NGC 3254 Galaksisi, Dünya'dan yaklaşık 118 milyon ışık yılı uzaklıkta.

Galaksinin merkezinde bulunan ve muazzam kütle çekim kuvvetiyle uzaydaki gazı, tozu, yıldızları ve gezegenleri çekebilen kara delik, Hubble tarafından hem görünür hem de kızılötesi ışık kullanılarak görüntülendi.

Kara deliklerin muazzam güçleriyle kendilerine yaklaşan her şeyi basitçe yutacağı farz edilse de madde birikimi, ısı ve ışık yayan büyük miktarda radyasyonun yayılmasına neden olur.

Bilim insanları görüntüyü, parlak merkezin çevresindeki kozmosa baskın çıkmasını kısmen engelleyen ışık tayfının farklı kısımlarından alınan ışıkların bileşimiyle oluşturdu. Hubble'ın Geniş Alan Kamerası 3 (WFC3) vasıtasıyla bilim insanları evrenimizi ultraviyole, görünür ve kızılötesine yakın ışık altında görüntüleyebiliyor.

Fakat Seyfert galaksileri bilinen evrendeki galaksilerin sadece yüzde 10'unu oluşturduğundan söz konusu galaktik fenomene nispeten nadir rastlanıyor.

Bununla birlikte Hubble'ın uzay teleskobunun da kendi problemleri var. Kısa süre önce bir bilgisayar arızası teleskobu ve bilimsel araçlarının tamamını güvenli moda sokunca, NASA uzay aracını yeniden başlatmak zorunda kalmıştı.

Ana bilgisayar, uzay aracının ana bilgisayarlarıyla yük arasında standart bir "el sıkışma" (bağlantı kurmanın bir yolu) olan "canlı tut" sinyalini almayı kesti. Hubble yakında, NASA'nın bir Ariane 5 roketiyle 31 Ekim'de yörüngeye göndereceği James Webb Uzay Teleskobu'yla değiştirilecek.

Bu, bilim insanlarına zamanın başlangıcından sonra 150 milyon ila bir milyar yıl geriye bakma imkanı sunacak. Bu imkan Hubble'da mevcut değil.

Kaynak: Independent

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.