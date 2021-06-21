Huawei, çocuklara özel yeni tabletini duyurdu

Akıllı telefon üreticisi Huawei'den çoçukları sevindirecek bir haber geldi. Huawei çoçuklar için özel olarak geliştirmiş olduğu 'MatePad T10 çocuk versiyonu'nu duyurdu. Peki çoçuklar için geliştrilen MatePad T10'un özellikleri nedir? İşte detaylar...

Teknoloji devi Huawei, sadece akıllı telefonlar ile piyasada rekabet etmek istemiyor. Tablet kategorisinde de adından söz ettirmek isteyen Huawei, daha öncesinde orta segment tabletleri ile kullanıcılarının karşısına çıkmıştı. Şimdilerde ise şirket çoçuklar için, tasarımından içeriğine kadar özel olarak geliştirilen MatePad T10 Kids edition'u duyurdu.

MatePad T10 Kid edition özellikleri nedir

1280 x 800 piksel ekran çözünürlüğüne sahip 9.7 inç IPS LCD ekrana sahip olan tablet, 156 ppi piksel yoğunluğuyla birlikte kullanıcılarına HD çözünürlük sunuyor. Donanımsal özelliklerine göz gezdirdiğimizde tabletin kalbinde diğer modellerde de alışkın olduğumuz Kirin 710A mobil işlemcisini görüyoruz. 2GB RAM ile birlikte gelen cihazda ve 16GB ve 32GB depolama seçenekleri bulunuyor. SD kart desteği sayesinde ise depolama alanı arttırılabiliyor.

Huawei MatePad T10 çocuk versiyonun dış tasarımına baktığımızda cihaz sahibinin yaşının küçük olduğunu ilk bakıştan anlıyoruz. Mavi renkli anti-şok özellikli bir kılıfla gelen MatePad T10 Kids Edition, yeşil renkli destek aparatı ile film, dizi oyun gibi kullanımlarda kullanıcılarına rahatlığı vaad ediyor. Ayrcıa cihazın yanında bulunan Stylus kalemi ile birlikte tablet üzerinde çizim, boya gibi etkinliklerde büyük kolaylık sağlıyor.

Cşhazın arka tarafına geçtiğimizde bizleri 080p video kaydı sunan tek bir 5 Megapiksel kamera bizleri karşılıyor. Ön tarafında ise 2 Megapiksel özçekim kamerası bulunuyor. 5W şarj desteğine sahip 5.100 mAh pil ile gelen cihaz, USB-C ile ucu ile şarj oluyor. Huawei, tablet başındaki geçen süreyi azaltmak adına yeni bir özellikle ebeveynlerin karşısına çıkıyor. Yeni özelliğe göre tablet şarj konumunda iken tablet kendi üzerinde herhangi bir işlem yapılmasına izin vermiyor. Bu sayede, çocukları elektrik prizlerinden koruduğunu ve uzak tuttuğunu dile getiriyor.

Bluetooth 5.1, Wi-Fi 5, GPS ve SIM kart desteği gibi özelliklere sahip olan tablet, Android 10 tabanlı EMUI 10.1 ile geliyor. Tablette Google uygulamaları bulunmuyor. Fakat çocukları hedefleyen bir dizi uygulama ve özellikle yüklü olarak gelmesi bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.