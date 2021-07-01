Hızlı ve öfkeli yönetmeni: Paul Walker'ı geri getirmeyi planlıyoruz.

Hızlı ve Öfkeli'nin yönetmeni Justin Lin, Paul Walker ile ilgili konuştu. Lin, 10 ve 11. filmde CGI'la oyuncuyu geri getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Hızlı ve Öfkeli serisinin 9. filminin yönetmeni olan, aynı zamanda 10 ve 11. filmleri yönetecek olan Justin Lin, Paul Walker tarafından canlandırılan Brian O'Conner karakteriyle ilgili konuştu. Yönetmen karakteri geri getirmenin yollarını aradıklarını belirtti.

Cine POP isimli siteye konuşan Lin, O'Conner'ın son iki filme dönüşü fikrini tartıştıklarını ve CGI yöntemi ile en sağlık veriyi nasıl elde edeceklerini araştırdıklarını söyledi.

"Onu geri getirmeyi düşünüyoruz"

Yönetmen açıklamasında, “Açıkçası Paul ve karakteri Brian, seriye devam edebilmemizin ruhunu ve kalbini temsil ediyor. Bu benim çok hoşuma giden bir şey. Onu geri getirmek bizim her gün düşündüğümüz bir konu” ifadelerini kullandı. Karakterin evrende canlı tutulma kararının kendisi yokken alındığına vurgu yapan Lin, “Bu karara saygılıyım. Sonunda ne yapmayı umduğumuz konusunda kendime güvenmem gerekiyor” dedi.

Paul Walker, 2001'de başlayan Hızlı ve Öfkeli serisinde 2013'teki ölümüne kadar Tokyo Drift harici bütün filmlerde rol aldı. 2013'teki trajik ölümünün ardından, serinin 7. filmi ileri bir tarihe ertelendi. Daha sonrasında ise yönetmen James Wan ve Universal stüdyoları oyuncuyu onurlandırmak için filmde Walker'a yer vermeyi kararlaştırdı. Filmde Paul'u iki erkek kardeşi Cody ve Caleb Walker oynadı. İkisi de oyuncuya benzerliği sayesinde ek çekimlerde sırıtmadı.

Filmlerde kullanılması planlanan taktiğe Star Wars serisinden aşinayız. Zira Carrie Fisher'ın Rise of the Skywalker‘daki sahneleri CGI ile önceki filmden alınan görülmemiş görüntülerle birleştirildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.