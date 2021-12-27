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Hızlı internet için 36 uydu daha fırlatıldı

Dünyaya hızlı internet sağlamayı amaçlayan İngiltere merkezli küresel iletişim şirketi One Web, bugün 36 uydusunu daha fırlatarak uzaydaki toplam uydu sayısını 394'e çıkardı.

28 Dakika Önce
2021-12-27 19:51:03
Hızlı internet için 36 uydu daha fırlatıldı

Rusya Federal Uzay Ajansı Roscosmos'tan yapılan açıklamaya göre, TSİ ile 16.10'da Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden One Web'e ait 36 uydu daha uzaya gönderildi. Türk Telekom

Rus yapımı "Soyuz-2.1B" roketiyle başarıyla fırlatılan uyduların yaklaşık 3,5 saat sonra uzayda yerleşmeye başlaması bekleniyor.

Roscosmos'un alt grubu olan Glavcosmos ile Arianespace ve Starsem şirketleri arasındaki ticari sözleşme çerçevesinde yapılan bu fırlatma ile One Web'in uzayda bulunan toplam uydu sayısı 394'e yükseldi. Daha önce One Web'in 650 uyduyu uzaya göndermeyi planladığı bildirilmişti.

Böylece, Rusya bu yıl gerçekleştirdiği toplam 24 uzay aracı fırlatmasının 14'ünü Baykonur Uzay Üssü'nden yaptı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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