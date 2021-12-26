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HİSAR O+ son kabul atışında yüksek hızlı hedefi imha etti

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti' dedi.

43 Dakika Önce
2021-12-26 13:21:17
HİSAR O+ son kabul atışında yüksek hızlı hedefi imha etti

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını belirterek, "Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti." ifadesini kullandı.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ hakkında bilgi verdi.

Savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti. HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun."

BİR PAYLAŞIM DA MSB'DEN...

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise; "Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) Projesi'nde, muayene ve kabul atışları kapsamında 24 Aralık 2021'de Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarı ile vuruldu." denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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