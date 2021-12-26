HİSAR O+ son kabul atışında yüksek hızlı hedefi imha etti

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti' dedi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını belirterek, "Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti." ifadesini kullandı.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ hakkında bilgi verdi.

Savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti. HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun."

BİR PAYLAŞIM DA MSB'DEN...

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise; "Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) Projesi'nde, muayene ve kabul atışları kapsamında 24 Aralık 2021'de Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarı ile vuruldu." denildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.