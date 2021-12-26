HİSAR O+ son kabul atışında yüksek hızlı hedefi imha etti
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti' dedi.
2021-12-26 13:21:17
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını belirterek, "Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti." ifadesini kullandı.
Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, milli hava savunma füze sistemi HİSAR O+ hakkında bilgi verdi.
Savunma sanayisinin bir başarıya daha imza attığını vurgulayan Demir, şunları kaydetti:
"Milli hava savunma füze sistemimiz HİSAR O+ envantere giriş öncesi son kabul atışında yüksek irtifadaki yüksek hızlı hedefi imha etti. HİSAR O+ artık bütün unsurlarıyla tam kapasite görevinin başında. Şanlı ordumuza hayırlı olsun."
BİR PAYLAŞIM DA MSB'DEN...
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise; "Orta İrtifa Hava Savunma Füze Sistemi (HİSAR-O) Projesi'nde, muayene ve kabul atışları kapsamında 24 Aralık 2021'de Aksaray Atış Alanında icra edilen HİSAR-O Füzesi atışında insansız hedef uçak başarı ile vuruldu." denildi.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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