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Hindistan’dan Elon Musk’a: ‘Lisansını al, öyle gel’
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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Hindistan’dan Elon Musk’a: ‘Lisansını al, öyle gel’

Hindistan’dan Elon Musk’a: ‘Lisansını al, öyle gel’

Hindistan Elon Musk'ın Starlink şirketinden internet için lisans almasını istedi

1 Saat Önce
2021-11-27 17:16:36
Hindistan’dan Elon Musk’a: ‘Lisansını al, öyle gel’

Hindistan hükümeti, Elon Musk'ın SpaceX havacılık şirketine ait Starlink Internet Services'in uydu tabanlı internet hizmeti sunmadan önce, ülkenin internet düzenleme kurallarına uyacağını bildirmesini istedi.

İletişim Bakanlığın yaptığı açıklamada, Starlink'in ülkede lisansının olmadığı ve halkın reklamları yapılan Starlink hizmetlerine abone olmamasının tavsiye edildiği aktarıldı.

Musk'ın şirketinden ise henüz konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. Basında çıkan haberlere göre, Musk'ın SpaceX'i, hizmetin beta sürümü için 99 dolar karşılığında ön siparişleri kabul ediyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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