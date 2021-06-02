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Hindistan'da kripto paralar yasaklanacak mı? Hint merkez bankası açıkladı

Kripto paraların varlığına karşı olarak bilinen Hindistan hükümeti kripto varlık ticareti hakkında bir açıklama yaptı. Hindistan'da kripto paralar yasaklanacak mı? İşte detaylar...

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02.06.2021 14:30:47
Hindistan'da kripto paralar yasaklanacak mı? Hint merkez bankası açıkladı

Kripto varlık piyasasının sallantıda olduğu bu dönemde Bitcoinde yaşanan düşüş ve peşi sıra Çin olmak üzere bazı hükümetlerin aldığı kararlar, piyasalardaki düşüşün derinleşmesine yol açtı. İlk olarak 2018 yılında Hindistan hükümeti yayınladığı genelge ile kripto varlıkların ticareti zorlaştırmıştı. Kripto varlıklardaki bu engeller ülkenin yatırım cazibesini düşürmüş mevcut yatırımcıyı tedirgin etmişti.

Hindistan, kripto para ticaretini yasaklamayacak

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Ancak yapılan son duyuruda, bankaların bu genelgeyi yatırımcıya neden olarak göstermemeleri gerektiği ifade edildi. Böylelikle Hint ve yabancı yatırıcımların güven hissiyatları yenilendi 

Hindistan da tıpkı Türkiye gibi kripto para birimlerini önemsiyor. Hatta yapılan araştırmalara göre ülke genelindeki 8 milyon kişi, 1,4 milyar dolarlık kripto para varlığına sahip. Bu rakam, kripto para piyasalarının toplam hacmi olan 1,67 trilyon doların binde 1 kadarının, tek başına Hindistan'dan geldiği anlamına geliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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