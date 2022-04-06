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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Hindistan: 2,6 milyar aboneli 22 YouTube kanalı engellendi

Hindistan: 2,6 milyar aboneli 22 YouTube kanalı engellendi

Hindistan, ulusal güvenlik gerekçesiyle 4'ü Pakistan merkezli olmak üzere 22 YouTube haber kanalının yasaklandığını açıkladı.

16 Dakika Önce
2022-04-06 00:06:23
Hindistan: 2,6 milyar aboneli 22 YouTube kanalı engellendi

Press Trust of India'nın haberine göre, Hindistan Bilgi ve Yayın Bakanlığından yapılan açıklamada, engellenen YouTube kanallarının tamamının 2,6 milyar aboneye sahip olduğu duyuruldu.

Açıklamada, 18'i Hindistan, 4'ü Pakistan merkezli olmak üzere 22 YouTube haber kanalının ulusal güvenlik gerekçesiyle engellendiği aktarıldı.

Hükümetten yapılan açıklamada, "Birden fazla YouTube kanalı, Hindistan Silahlı Kuvvetleri gibi birçok konuda sahte haberler yaymak için kullanıldı" denildi.

320 mobil uygulama yasaklanmıştı

Hindistan Ticaret ve Sanayi Bakanı Som Parkash, 23 Mart'ta, Bilgi Teknolojisi Yasası uyarınca, internet kullanıcılarına güvenilir bir ortam sunmak amacıyla toplam 320 mobil uygulamanın yasaklandığını aktarmıştı. AA .

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