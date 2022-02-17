Hikayelere beğeni tuşu geliyor: İnstagram'ın son yeniliği ne oldu? İnstagram'ın yeni güncellemesi ile neler gelecek?

Kullanıcılarından aldığı eleştirileri benimseyen Instagram yeni özelliğini duyurdu. İnstagram CEO'sunun duyurduğu özellik ne ? İnstagramın yeni özelliği nedir? İnstagram beğeni butonu nedir? Detaylar haberimizde...

Yeni dönemde en büyük rakibi TikTok olduğu gözüken Instagram, son dönemlerde video ve haraketli içeriklere ayrı bir önem vermeye başladı. Getirdiği yenilikler ile uygulamanın içinde kullanıcılarının daha keyifli vakit geçirmesini isteyen İnstagram yeni özelliğini duyurdu.

Artık Instagram'da hikayeleri izlerken DM (Direct Message/Direkt Mesaj) görüşmesi başlatmak zorunda kalmadan akışınızdaki herhangi bir hikayeyi beğenebileceksiniz. Daha önce, bir kullanıcının hikayesine gönderdiğiniz herhangi bir yanıt gelen kutusunda bir yanıt olarak görünüyordu. Yeni özellikle, kullanıcıya mesaj göndermeden hikayesini beğenerek etkileşim kurabileceksiniz.

'Beğeni bildirimi gelmeyecek'

Paylaşımı yapan kullanıcı, hikâyesini kimlerin beğendiğini görebilecek. Bunun için kullanıcı, hikâyesini görüntüleyenler sayfasına bakacak. Hikâyeyi görüntüleyen ve beğenen kullanıcıların yanında küçük bir kalp işareti olacak. Öte yandan hikâyeyi kaç kişinin beğendiği, doğrudan hikâye üzerinde görüntülenmeyecek.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, bu özellik ardındaki gerekçeyi de şu şekilde açıkladı:

“Buradaki amaç insanların birbirine daha fazla destek vermesini sağlamak fakat ayrıca özel mesajları biraz temizlemek. Yılbaşında mesajlaşmanın bizim için öncelik olduğunu söylemiştim ve bunun büyük bir parçası, sizin ve önem verdiğiniz kişiler arasındaki mesajlara odaklanmak.”

Özellik, Instagram'ın beta sürümünde yayınlandı. .