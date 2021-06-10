Herkes 'çevrimiçi' olunca siber saldırılar arttı!

Avrupa'da organize siber saldırıların sayısı 2020'de iki kattan fazla arttı. Kötü amaçlı fidye yazılımlarıyla yapılan saldırıların şirketlere ve kurumlara maliyeti 2020'de 761 bin dolar civarındayken, bu rakam 2021'in daha ilk 5 ayında yaklaşık 1 milyon 850 bin dolara kadar çıktı.