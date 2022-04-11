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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Hedef yerinizden kalkmamak! 'Hepsi bir arada' oyuncu yatağı

Hedef yerinizden kalkmamak! 'Hepsi bir arada' oyuncu yatağı

Oyun kurulumunu kullanıcının elinin altında tutarken tek bir düğmeye basarak uyku konumundan oyun konumuna veya tam tersine getiren motorlu bir oyun yatağı geliştirildi.

17 Dakika Önce
2022-04-11 12:03:09
Hedef yerinizden kalkmamak! 'Hepsi bir arada' oyuncu yatağı

Chip'in haberine göre; Bauhutte Elektrikli Oyun Yatağı ve Yatak Masası birlikte çalışacak şekilde tasarlanmış bir ikili: Donanımınız, altına bir yatak yerleştirilecek şekilde tasarlanmış ayarlanabilir masanın üzerinde duruyor ve yatak, sırtınızı ve dizlerinizi oturma pozisyonuna yükseltmek için motorları kullanıyor. Yine de, doğası gereği, çok ergonomik olduğunu söyleyemeyiz. Oyun seansınızdan sonra, kendinizi tekrar uyku pozisyonuna getirmek için yatağınızın yanında bulunan bir uzaktan kumandayı kullanabilir, böylece kıvrılıp yorgun gözlerinizi dinlendirebilirsiniz. Ayrıca baş ve ayak bölümlerinin ayrı ayrı kaldırabilir veya alçaltabilir olması, sizin için birkaç kişiselleştirilebilir uyku ve oturma pozisyonu ayarlanmasını mümkün kılıyor.

Ayrıca çok sayıda aksesuar da bulunuyor. Bauhutte'nin web sitesi, oyun yatağınızı, oyuncu yakıtı, birleşik giysi rafı, masa ve depolama birimi (tabii ki çevresel oyun birimleriniz için) depolayan bir "enerji vagonu" ile eşleştirmenizi öneriyor. Hatta gerçek hayatta da oyundaki kadar gizli olmanızı sağlayan bir "tek parçalı ninja giysisi 4G" de sunuluyor.

Bauhutte size sadece bir yatak/oyun koltuğu satmıyor, size bir yaşam tarzı satıyor. Şirketin zaman içerisinde bu noktaya kadar ilerlediğini belirtmekte de fayda olabilir. 2020'de oyun yatağı kurulumunun motorsuz bir versiyonu vardı ve 2021'de oyuncu yatağını duymuştuk. Şimdi, hepsi bu motorlu düzenekte bir araya geldi.

Bu ürünün bir yatak ya da sandalye olarak çok rahat olduğunu belki söyleyemeyiz ama tamamen işe yaramaz olduğunu da söylemek mümkün değil. Tek yatak odalı veya stüdyo daire gibi son derece küçük bir alanda yaşayan biri için, bu aslında hem yatağı hem de masayı kapalı bir alana sığdırmak için iyi bir yol olabilir. Hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler için de faydalı olabilir; yataktan kalkmak için biraz mekanik yardım, ihtiyaç duyulan çok büyük bir destek olabilir.

Karyola çerçevesinin tek başına fiyatı yaklaşık 480 dolar. Oyuncu yatağıyla birlikte yaklaşık 680 dolara yükseliyor. Çerçeve yaklaşık 2 metre uzunluğunda ve 90 santimetre genişliğinde. Ne yazık ki, Bauhutte esas olarak yatağı kendi ülkesi Japonya'da satmaya odaklanmış gibi görünüyor. .

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