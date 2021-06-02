Güney Kore, teknoloji şirketlerine çip üretimi için iş birliği çağrısı yaptı

Küresel çapta yaşanan çip krizine ilişkin Güney Kore'den iş birliği çağrısı geldi. Güney koreli şirketler ortak çip mi üretecek ? İşte detaylar...

Yarı iletken çip tedariği artık durma noktasına kadar geldi. Teknolojiden otomotive birçok alanda yaşan çip krizi, fiyatların hızla artmasına sebep veriyor. Teknoloji konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden Güney Kore, daha fazla sıkıntı yaşamamak için kendi tedarik zincirini oluşturacağını açıkladı. Güney Kore, ülkede hizmet veren büyük çaplı operatörleri ve yonga üreticilerine birleşme çağrısında bulunarak, kendi çiplerini üretmek istediğini dile getirdi.

Onlarca teknoloji şirketi çağrıya yeşil ışık yaktı

Önemli çip şirketleri SK Telecom, Rebellions, FuriosaAI ve Güney Kore Elektronik ve Telekomünikasyon Araştırma Enstitüsü gibi kuruluşlar çip üretimi için kolları sıvadı. Naver Cloud, ICT şirketi Douzone Bizon, Kakao Enterprise, Güney Kore'nin en büyük oyun şirketlerinden NHN de küresel çapta yaşanan yarı iletken sıkıntısını gidermek için hep birlikte çalışmaya hazır olduklarını iletti. Ayrıca anlaşmaya katılan şirketler, yarı iletken çip üretimi için ortak araştırma tesisleri kurarak yaşanan sıkıntıyı gidermekte kararlı olduklarına da belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.