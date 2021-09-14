Güney Kore'den Google'a 177 milyon dolar ceza

Güney Kore, internet devi Google'a Android işletme sisteminin özelleştirilmiş versiyonlarını Amerika Birleşik Devletleri'nde bloke ettiği gerekçesiyle 177 milyon dolar para cezası verdi.

Güney Kore, internet devi Google'a Android işletme sisteminin özelleştirilmiş versiyonlarını Amerika Birleşik Devletleri'nde bloke ettiği gerekçesiyle 177 milyon dolar para cezası verdi.

Kore Adil Ticare Komisyonu'undan yapılan açıklamada cihaz üreticileri ile yapılan anlaşmalarda, Google'ın piyasadaki dominant gücünü suistimal amaçlı kullanmasına kadar gidebildiği ve bunun işletim sistemi pazarında rekabeti kısıtladığı vurgulandı.

Amerikalı şirket karara itiraz etmeyi planladıklarını duyurdu. Şirket kararın Android'in diğer programlarla uyumlu çalışmasının faydalarını göz ardı ettiğini ve kullanıcıların sahip olduğu avantajlara zarar verdiğini belirtti.

Ceza Güney Kore'de Anti-Google yasası olarak da adlandırılan Telekomünikasyon Çalışma Kanunu'nun yürürlüğe girdiği gün verildi.

Yeni yasayla artık Google gibi aplikasyon satış hizmeti veren işletmecilerin kendi ödeme sistemlerini zorunlu hale getirmesini yasaklıyor.

Komisyon Google'ın cihaz üreticileriyleyaptığı applikasyon lisansları ile igili anlaşmalarda rekabete zarar verdiğini söyledi.

Google, üreticilerin telefonlara "Android çatalı" olarak bilinen modifiye edilmiş versiyonları yüklemesini yasaklıyor.

2013 yılında Samsung modifiye edilmiş bir işletim sistemi kullanan akıllı saat üretmişti. Fakat Google'ın bunun anlaşmanın ihlali olduğunu söylemesinin ardından teknoloji devi başka bir işletim sistemine geçmişti. Kaynak: Euronews Türkçe

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.