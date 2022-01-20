DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Milanovic'ten Bosna Hersek'teki krizin çözümüne destek
Biden'a halk desteği oranı bugüne kadarki en düşük seviyesinde
South Park 25. sezon ne zaman? South Park 25. sezon izle
Bursa, 140 ülkeden 11 milyon kez görüntülendi
Futbolda yayın hakları ihale süreci başladı
Johnson: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı felaket olur
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 858 bine yaklaştı
AUZEF sınavları ertelendi mi? AUZEF sınavları ne zaman yapılacak? AUZEF
Düşük internet hızına fesih hakkı tanındı
Savunma sanayisi projelerine ilişkin teslim ve hizmetlere KDV istisnası getirildi
Ticaret Bakanlığı uluslararası gözetim şirketine bir ay faaliyetten men cezası verdi
Billur Kalkavan nereli? Billur Kalkavan Kimdir?
2022’nin Yatak Odası Trendleri İstanbul Mobilya Fuarı’nda Görücüye Çıkıyor
Sani Şener, DEİK Türkiye-Kazakistan İş Konseyi Başkanlığına seçildi
Hazine ve Maliye Bakanlığı 'Kur Korumalı TL Mevduatı' örnek senaryolarla anlattı

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Güneş paneli nedir? Ev için kaç adet güneş paneli gereklidir?

Güneş paneli nedir? Ev için kaç adet güneş paneli gereklidir?

Elektriğini kendi üretmek isteyen kişiler son yıllarda birçok insan tarafından kullanılmaya başlayan güneş panelleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, güneş paneli nasıl çalışıyor? Güneş paneli ne kadar elektrik üretiyor?

2 Saat Önce
2022-01-20 17:05:31
Güneş paneli nedir? Ev için kaç adet güneş paneli gereklidir?

Güneş paneli kullanımı son yıllarda birçok insan tarafından tercih ediliyor. Bu tercih hem ekonomik hem de çevresel olarak yani doğayı koruma amaçlı olarak değişiyor. Bazı kişilerse hem elektriklerini kendileri üretip hem de ürettikleri elektriğin bir kısmını sattığı için ayrıca gelir kaynağı olarak da tercih ediliyor. Arazisinde veya evinde elektrik üretmek isteyen kişiler, güneş panelleri hakkında bilgi sahibi olmak için arama motorlarında araştırma yapmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Güneş paneli nedir ve ne için kullanılır?

Güneş paneli üzerinde güneş enerjisini soğurmaya yarayan birçok güneş hücresi bulunduran bir enerji kaynağıdır. Güneş panelleri, dünyaya gelen güneş ışıklarını elektriğe çevirirler. Bu çevrilen elektrik ise her alanda kullanılabilir.

Güneş paneli ne kadar elektrik üretiyor?

Güneş panelinin günlük elektrik üretimi hakkında net bilgi vermek mümkün değildir. Çünkü bu durum güneş panelinin büyüklüğüne bağlıdır. Güneş paneli ne kadar büyükse üretimi de o kadar fazla olacaktır. Ev tipi güneş panelleri ise ortalama 300 W'a kadar enerji üretimi gerçekleştirebilir. Ancak güç ne kadar büyürse boyut da o kadar büyüyecektir. 300 w'lık bir güneş paneli, 1 saat boyunca güneşi alırsa 0,3 kw elektrik üretebilir. Günde 1 saat güneşlenme halinde 10000 Watt'lık yani 10 kW elektrik üretir. 7 saatlik ortalama güneşlenme baz alınırsa 70 kW elektrik üretilmiş olacaktır. Bu rakamları ortalama olarak vermek mümkündür.

Ev için kaç adet güneş paneli gereklidir?

Ortalama bir evde yıllık 3 bin kWh elektrik tüketilir. Günde 8 saat güneş aldığında ve verimlilik %20 olarak düşünüldüğünde 1 adet güneş paneli günlük 934 kWh elektrik üretir. Bu durumda bir ev için, 4 adet güneş paneli gerekir.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş