Güneş paneli nedir? Ev için kaç adet güneş paneli gereklidir?

Elektriğini kendi üretmek isteyen kişiler son yıllarda birçok insan tarafından kullanılmaya başlayan güneş panelleri hakkında araştırma yapıyor. Peki, güneş paneli nasıl çalışıyor? Güneş paneli ne kadar elektrik üretiyor?

Güneş paneli kullanımı son yıllarda birçok insan tarafından tercih ediliyor. Bu tercih hem ekonomik hem de çevresel olarak yani doğayı koruma amaçlı olarak değişiyor. Bazı kişilerse hem elektriklerini kendileri üretip hem de ürettikleri elektriğin bir kısmını sattığı için ayrıca gelir kaynağı olarak da tercih ediliyor. Arazisinde veya evinde elektrik üretmek isteyen kişiler, güneş panelleri hakkında bilgi sahibi olmak için arama motorlarında araştırma yapmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Güneş paneli nedir ve ne için kullanılır?

Güneş paneli üzerinde güneş enerjisini soğurmaya yarayan birçok güneş hücresi bulunduran bir enerji kaynağıdır. Güneş panelleri, dünyaya gelen güneş ışıklarını elektriğe çevirirler. Bu çevrilen elektrik ise her alanda kullanılabilir.

Güneş paneli ne kadar elektrik üretiyor?

Güneş panelinin günlük elektrik üretimi hakkında net bilgi vermek mümkün değildir. Çünkü bu durum güneş panelinin büyüklüğüne bağlıdır. Güneş paneli ne kadar büyükse üretimi de o kadar fazla olacaktır. Ev tipi güneş panelleri ise ortalama 300 W'a kadar enerji üretimi gerçekleştirebilir. Ancak güç ne kadar büyürse boyut da o kadar büyüyecektir. 300 w'lık bir güneş paneli, 1 saat boyunca güneşi alırsa 0,3 kw elektrik üretebilir. Günde 1 saat güneşlenme halinde 10000 Watt'lık yani 10 kW elektrik üretir. 7 saatlik ortalama güneşlenme baz alınırsa 70 kW elektrik üretilmiş olacaktır. Bu rakamları ortalama olarak vermek mümkündür.

Ev için kaç adet güneş paneli gereklidir?

Ortalama bir evde yıllık 3 bin kWh elektrik tüketilir. Günde 8 saat güneş aldığında ve verimlilik %20 olarak düşünüldüğünde 1 adet güneş paneli günlük 934 kWh elektrik üretir. Bu durumda bir ev için, 4 adet güneş paneli gerekir.

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