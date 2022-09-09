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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Güneş ayrıntılı görüntülendi

Güneş ayrıntılı görüntülendi

ABD Ulusal Güneş Gözlemevi, Daniel Inouye Teleskobu'nun güneşe ait dünyaya ulaştırdığı yeni fotoğrafı paylaştı.

3 Saat Önce
2022-09-09 16:44:58
Güneş ayrıntılı görüntülendi

Daniel Inouye Teleskobu, ilk kez, Güneş'in atmosferindeki ikinci katman olan ve ‘renk küresi' olarak nitelendirilen kromosferden ayrıntılı görüntü elde etmeyi başardı.

Fotoğrafta, Güneş'in atmosferindeki ikinci katman olan ve ‘renk küresi' olarak nitelenen kromosfer bugüne kadar ilk kez bu kadar ayrıntılı yer aldı.

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Yüksek çözünürlükteki fotoğrafta Güneş'in 82 bin 500 kilometrelik bir alanı görülebiliyor.

Güneş'in fotonlarına karşı dayanıksız olan daha önceki teleskopların lensleri bu kadar ayrıntılı görüntü alınamamasına yol açıyordu.

Gelişen teknoloji ise, uzay cisimlerinin de giderek daha net fotoğraflanabilmesini sağlıyor.

Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Daniel Inouye Güneş Teleskobu gibi gelişmiş cihazlar, Güneş'in daha önce görülmeyen ayrıntılarının gözler önüne serilmesini sağlıyor.

TRTHaber .

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