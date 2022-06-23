Google-Wikipedia savaşında yeni gelişme

Google, arama sonuçlarında ve bilgi panelinde yer alan içerik için Wikipedia’ya ödeme yapacak.

Google, Wikipedia'yı yöneten kuruluş olan Wikimedia Foundation ile resmi bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre arama devi, "Bilgi Paneli" ve arama sonuçlarında görüntülenen Wikipedia içeriği için ödeme yapacak.

Google kısa süre önce Avrupa'daki çeşitli haber kuruluşlarıyla da ticari anlaşmalar yapmıştı. Şirketin Wikimedia Vakfı ile benzer bir anlaşma imzaladığı bildirildi. Google, çevrimiçi ansiklopedi kaynaklı olan ve arama motoru tarafından görüntülenen içerik için Wikipedia'ya ödeme yapmayı kabul etmiş oluyor.

Ek olarak, Wayback Machine adlı siteyi de işleten kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Internet Archive, muhtemelen Google'dan ücretsiz olarak ticari hizmetler alacak. Wayback Machine, web sitelerinin anlık görüntülerini rutin olarak kaydettiği için Wikipedia için oldukça kritik öneme sahip. Bunlar genellikle Wikipedia bağlantılarını düzeltmek için kullanılıyor ve internet trollerinin verdiği zararı tersine çevirmeye de yardımcı olabiliyor.

Google, Wikimedia Foundation'ın geçen yıl başlatılan ticari girişimi olan Wikimedia Enterprise'ın ilk ödeme yapan müşterisiydi. Öte yandan Google, Wikipedia'nın en büyük müşterilerinden biri. Google, esasen ana arama sonuçlarına eşlik eden bir kenar çubuğu olan "Bilgi Paneli" için Wikipedia'dan çok büyük miktarda içerik alıyor. Bilgi Paneli, arama sorgusu ile ilişkili önemli ancak kısa bilgiler sunuyor. Google, bazı YouTube videolarına eklediği bilgi panellerinde Wikipedia'dan da alıntı yapıyor.

İki taraf da yapılan anlaşmanın maddi boyutunu ve detaylı şartlarını açıklamadı. Ancak, Google'ın arama sonuçları için Wikipedia'dan her bilgi çekişinde belli bir miktar ödeme yapacağı düşünülüyor.

Kaynak: chip.com