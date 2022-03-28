Google ve Apple'dan Rusya’ya bir darbe daha

Google ve Apple Pay, Rusya ödeme sistemi Mir yasağı için yeniden harekete geçti. Bu anlamda Rus kullanıcılar bir hizmete daha veda etti.

Rusya, Apple Pay ve Google Pay ödeme sistemlerini tüm yasak karalarına rağmen kullanmaya devam ediyordu. Rusya milli ödeme sistemi Mir üzerinden kartlarını sisteme aktaran Ruslar, bu şekilde ödeme yapma imkanına da sahipti. Ancak önce Google şimdi de Apple Pay, Rusya için tüm kapıları kapattı.

Rusya ödeme sistemi Mir, Apple Pay ve Google Pay ile kullanılamayacak

Rusya'nın milli ödeme sistemi Mir'i, Mart ayı başında Apple ve Google ödeme sisteminden çıkardı. Ancak ortaya çıkan yazılımsal bir boşluk, Rusya Mir kartlarının halen Apple Pay ve Google Pay üzerinde kullanma imkanı sağlıyordu. Google bu açığı geçtiğimiz hafta kapatmayı başardı.

Apple Pay ise Mir kartları için oluşan açığı 24 Mart itibariyle kapatmayı başardı. Buna göre şu an için Rusya ödeme sistemi kartlarını Apple Pay ve Google Pay üzerine eklemek mümkün değil. Apple, Mir kart kullanıcılarına mevcut ekli kartların da işlemlerini durdurmak için harekete geçti. Şu an için Apple Pay sistemine ekli Mir kartları kullanmak hala mümkün. Bu anlamda Apple Pay Rusya Mir kartları yasağı kapsamında ekli kartları da birkaç gün içinde sistemden kaldıracak.

Mir kartları Ruslar için önemli ödeme yöntemleri arasında yer alıyor.

Google Pay için ise Mir kartları kullanıma tamamen kapandı. Rusya 24 Şubat sabahı 06.00 sularında Ukrayna topraklarını işgale başladı. Kısa sürede ilerleyen Rus orduları Ulrayna'nın doğusunda yer alan Donbass bölgesini işgal etti. Ancak burada durmayan Putin ve Rus orduları hem Kırım hem de Kiev yönünde ilerlemeye devam etti. Ukrayna'nın komşusu ve Rus yanlısı Belarus'ta savaşın en büyük eşilkçileri arasında.

Rusya Ukrayna savaşı tüm şiddetiyle devam ederken batı dünyası hem Rusya ile tüm ilişkileri askıya aldı hem de sert yaptırımlar uygulamaya başladı. SWIFT sisteminden çıkarılan Rusya'nın ülkeye nakit giriş çıkışı için Bitcoin başta olmak üzere kripto para birimlerine başvurduğu düşünülüyor.

Kaynak: shiftdelete.net .