'Google sürekli olarak duruyor' çözümü? Google sürekli olarak duruyor hatası nasıl düzeltilir?

Milyonlarca Android telefon sahipleri 'Google sürekli duruyor' hatası almaya başladı. Hata sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medyada binlerce kişi #Google etiketi ile soruna çözüm aramaya başladı. Peki 'Google sürekli olarak duruyor' çözümü nasıl yapılır? Google sürekli olarak duruyor hatası nasıl düzeltilir? Google sürekli duruyor hatasını sadece bir kaç saniyelik işlem ile çözebilirsiniz. Google sürekli duruyor hatası nasıl düzeltilir sorusunun yanıtı haberimizde olacak.

Milyonlarca Android telefon sahipleri 'Google sürekli duruyor' hatası almaya başladı. Hata sosyal medyada da gündem oldu. Sosyal medyada binlerce kişi #Google etiketi ile soruna çözüm aramaya başladı. Peki 'Google sürekli olarak duruyor' çözümü nasıl yapılır? Google sürekli olarak duruyor hatası nasıl düzeltilir? Google sürekli duruyor hatasını sadece bir kaç saniyelik işlem ile çözebilirsiniz. Google sürekli duruyor hatası nasıl düzeltilir sorusunun yanıtı haberimizde olacak.

Google sürekli olarak duruyor hatası binlerce Android kullanıcısını bezdirmiş durumda. Google Android sahipleri hatanın çözümünün nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Android sahipleri hata sonrasında cihazlarını gönil rahatlığıyla kullanamaz oldu. Ancak sorunun çözümü çok da zor değil. 'Google sürekli olarak duruyor' çözümü için sadece bir kaç saniye ayırmanız yeterli. Peki 'Google sürekli olarak duruyor' çözümü nasıl yapılır? Google sürekli olarak duruyor hatası nasıl düzeltilir? İşte 'Google sürekli olarak duruyor' hatasının çözümü...

GOOGLE SÜREKLİ OLARAK DURUYOR ÇÖZÜMÜ

'Google sürekli olarak duruyor' hatasının çözümü için yapmanız gerekenler çok basit. Sadece birkaç saniyleik işlemlerle 'Google sürekli olarak duruyor' hatasını giderebilirsiniz. İşte 'Google sürekli olarak duruyor' hatasının çözümü;

Google sürekli olarak duruyor hatası çözümü için 1. yöntem:

Ayarlar > uygulamalar > uygulamaları yönet bölümünden Google uygulamasının verilerini temizle seçeneğini kullanın.

Google sürekli olarak duruyor hatası çözümü için 2. yöntem:

Play Store önbelleğini ve verilerini temizleyin

* Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.

* Uygulamalar ve bildirimler Tüm uygulamaları göster'e dokunun.

* Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.

* Depolama Alanı Önbelleği Temizle'ye dokunun.

* Ardından, Verileri temizle'ye dokunun.

* Play Store'u yeniden açın ve indirme işleminizi tekrar deneyin.

Bu işlem, uygulamanın yeni bir başlangıç yapmasını sağlar ve sorunların düzelmesine yardımcı olabilir.

Google sürekli olarak duruyor hatası çözümü için 3. yöntem:

Play Store'un önbelleğini ve verilerini temizledikten sonra indirme işlemi hâlâ başarılı olmazsa cihazınızı yeniden başlatın.

Google sürekli olarak duruyor hatası çözümü için 4. yöntem:

Ardından Android telefonunuzu yeniden başlatın

ANDROİD ÇÖKTÜ MÜ?

'Google sürekli olarak duruyor' hatası alan kullanıcılar Android çöktü mü? sorusunu sormaya başladı. Konu ile ilgili resmi bir açıklama henüz gelmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.