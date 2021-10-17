DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Tavuk ayağı ile Çin'e giren Türk firma dünyaya açıldı
Teknoloji geliştirme bölgelerinde vergi teşviki oranı %50'ye çıkarıldı
15 ildeki 83 mağarada hayvan türleri araştırması
Yalova gemici ülkelere gemi satıyor; ihracat yüzde 53,5 arttı
MSB: 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Avrupa'nın kutladığı savaş: İnebahtı
Araştırma: 'Dışkı nakliyle gençleşmek mümkün mü' sorusuna yanıt aranıyor
'En Zengin 100 Araştırması' sonuçlandı: İşte ilk 3 aile ve bu yıl listeye giren isimler
ABD istihbaratını gafil avladı
Milyonlarca emekli bu tarihe odaklandı
500 binden fazla siber saldırı engellendi
ÇAYKUR'dan tarihi rekor alım
Yeşim Salkım'dan Tamer Karadağlı'ya destek: Ben PKK'ya karşıyım, herkes haddini bilecek
Demirtaş açıkladı! Eşi Başak aday olacak mı?
Sözcü gazetesinde 'Aydın Doğan' kavgası

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Google, mobil aramalarda 'Dur Diyene Kadar Devam' dönemini başlatıyor!

Google, mobil aramalarda 'Dur Diyene Kadar Devam' dönemini başlatıyor!

Google, aramalarda yeni bir dönemi başlatıyor: İnternet arama devi, mobil aramalarda siz dur diyene kadar arama sonuçları getirmeye devam edecek!

6 Saat Önce
2021-10-17 12:45:41
Google, mobil aramalarda 'Dur Diyene Kadar Devam' dönemini başlatıyor!

Google'dan gelen yeni bir açıklamaya göre, firma mobil cihazlarda "sürekli kaydırma seçeneğini" devreye almaya hazırlanıyor. Bunun anlamı şu: Bir arama yaptığınızda gelen sonuçlar sayfasında aşağı doğru kaydığınızda, ikinci sayfaya geçmek için uğraşmayacaksınız, sayfanın sonuna geldiğinizde arama sonuçlarının yer aldığı ikinci sayfa otomatik olarak yüklenecek.

Google, bu sistemin özellikle bir konuda bilgi toplamak isteyen kullanıcıların aramalarını kolaylaştıracağını ve yeni bakış açılarını görmelerini sağlayacağını düşündüğünü söylüyor.

Google ürün yöneticisi Niru Anand bir blog gönderisinde "Aradığınızı ilk birkaç sonuçta bulabilirken, bazen aramaya devam etmek istersiniz" dedi ve ekledi: "Bu güncelleme ile, 'Daha fazlasını gör' düğmesini tıklamanıza gerekmeden önce birçok farklı sonuç görebileceksiniz."

Yeni özellik şu anda ABD'de ve İngilizce aramalarda aktif. Çok yakında tüm dünyaya yayılması bekleniyor...

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş