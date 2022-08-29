Google’ın yapay zekasını sizde test edebilirsiniz! Artık bu mümkün

Google’ın yapay zekâsı LaMDA'nın gerçekten bilinç kazanıp kazanmadığını artık kendiniz test edebilirsiniz.

Google'ın eski yazılım mühendisi Blake Lemoine, firmanın sohbet botu LaMDA'nın yapay zekasının “tatlı bir çocuk kadar” bilinçlendiğini iddia ettiğinde büyük fırtınalar kopmuştu. Ancak Blake'in bu iddiasını kanıtlamanın bir yolu yok gibi görünüyordu.

Ama şimdi Google, bu iddialardan oldukça sıkılmışa benziyor. Zira sonunda AI Test Kitchen uygulamasını tüm kullanıcıların hizmetine sundu. İlk defa mayıs ayında ortaya çıkan bu uygulama, kullanıcıların LaMDA ile sohbet etmesine olanak tanıyor. LaMDA ile sohbet etmek isteyen kullanıcıların önce bu adresten kayıt yaptırması gerekiyor. Kayıt yaptıranlar arasından seçilecek Android kullanıcıları öncelikle yapay zeka ile sohbet etme imkanına sahip olacaklar.

Hareket, şirketin, yapay zekanın yalnızca bir sohbet robotu olmadığını, daha ziyade onayı alınmadan üzerinde denemeler yapılan bilinçli bir varlık olduğunu iddia eden yazılım mühendisi Lemoine'i kovmasından sadece aylar sonra geldi. Kovulma nedeni olarak, Lemoine'in Google'ın dini inançlara karşı ayrımcılık yaptığını kanıtlamak için kimliği bilinmeyen bir ABD'li senatöre belgeler vermiş olması gösterildi. Google, Lemoine'nin taleplerini reddetti ve bir şirket sözcüsü onu robotu "antropomorfize etmek" ile suçladı.

Google bu yeni genel teste temkinli yaklaşıyor. LaMDA'yı kullanıcılara tamamen açık uçlu bir biçimde açmak yerine, botu bir dizi yapılandırılmış senaryo aracılığıyla sunmaya karar verdi. chip .