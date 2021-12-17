Google’ın algoritmaları hakkında ilginç iddia

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, Google'ın algoritmalarını değiştirdiği, gündemle ilgili aramalarda muhalif söylemlere yönlendirildiği ileri sürüldü.

Bir sosyal medya kullanıcısı yaptığı paylaşımda, Google'ın algoritmalarını değiştirdiğini iddia ederek, “Gündemle ilgili ne ararsanız karşınıza muhalif basın organlarından Duvar, Birgün, T24 haberleri çıkıyor” ifadelerini kullandı.

Aynı kişi, Mısır'da seçimle iktidara gelen Muhammed Mursi'yi deviren olayları yönlendiren kişinin de Google'ın ülke müdürü çıktığını hatırlattı.

Google Algoritması Nedir?

Google algoritması, kelimeleri yapay zekâsı sayesinde tanımlar. "Bulmak istediğiniz, sonsuz web sayfası değil, sorunuzun yanıtıdır. Algoritmalar, size tam olarak istediğiniz bilgileri vermek için ipuçlarını araştıran bilgisayar programlarıdır."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.