Google ‘Imagen': Yazıyı fotoğraflara dönüştürüyor

Google, yazılan bir metni oldukça gerçekçi görüntülere dönüştüren yeni yapay zekası ‘Imagen'ı tanıttı. Google Imagen'ın, özellikle anlaşılır ve basit metinler girildiğinde oldukça başarılı sonuçlar ortaya çıkardığı ifade edildi.

ABD merkezli teknoloji devi Google, yazılan bir metni oldukça gerçekçi görüntülere dönüştüren ve otomatik olarak benzersiz görüntüler oluşturan yeni yapay zekası 'Imagen'ı tanıttı. Kullanıcıların hayal ettikleri herhangi bir şeyin görüntüsünü yalnızca yazı yazarak oluşturabilmesine olanak tanıyan Google Imagen'ın, özellikle anlaşılır ve basit metinler girildiğinde oldukça başarılı sonuçlar ortaya çıkardığı ifade edildi. Şirket, Imagen'ı henüz herkes tarafından kullanılabilir hale getirmedi.

Aktarılan detaylara göre; Google Imagen, makine öğrenimi teknolojisini kullanıyor. Sistem, kullanıcıların girdiği metni analiz ederek T5-XXL ile kodluyor. Ardından metin, 64x64 piksel çözünürlüğünde küçük bir görüntü haline getiriliyor ve büyütüldükten sonra son halini alıyor.

OPENAI DA GOOGLE IMAGEN'A BENZER BİR SİSTEM GELİŞTİRMİŞTİ

Öte yandan, yapay zeka şirketi OpenAI'ın da DALL-E isimli benzer bir yapay zeka sistemi geliştirdiği biliniyor. Google Imagen ile büyük benzerlikler gösteren sistem, girilen metinleri görüntü haline getiriyor.

Kaynak: Akşam

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