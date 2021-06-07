Google, Hindistan'lı kullanıcılarından özür diledi

Hindistan'da 40 milyondan fazla kişinin konuştuğu bir dili 'çirkin' olarak gösteren Google tepkilerin ardından özür diledi. İşte detaylar...

Arama motorları hayatımızı inanılmaz derecede kolaylaştırsa da bazen hoş olmayan sonuçlara imza atabiliyorlar. Bir etnik grubun, inancın, milletin veya kutsal niteliği taşıyan önemli değerlerin aşağılandığına şahit olabiliyoruz. Bunun son örneği Google aramalarında Hindistan'da konuşulan dillerden birinin küçük düşürülme

Kannada'yı en çirkin dil olarak gösteren Google özür diledi

Geçtiğimiz günlerde kullanıcılar Ugliest language in India (Hindistan'ın en çirkin dili) aramasını yapmaya başladılar. Google ise buna cevap olarak “Kannada” isimli Hint dilini gösterdi. Güney Hindistan'da 40 milyondan fazla kişinin konuştuğu Kannada dilinin bu şekilde lanse edilmesine Hint yetkililerden tepki gecikmedi.

siyle yaşandı. Hindistan'ın en çirkin dilinin hangisini olduğunu araştıranların karşılaştığı sonuç Hintli kullanıcıları şok etti. Tartışma yaratan ifadeye Google yetkililerinin müdahelesi de gecikmedi. Bu tip arama sonuçlarının Google'ın düşüncelerini yansıtmadığını ekleyen teknoloji şirketi “Yanlış anlama ve duyguları incittiğimiz için özür dileriz” ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.