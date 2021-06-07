Google Haritalar, yeni özelliği ile kazaların önünüe geçecek

Google Haritalar duyurduğu yeni özelliği ile birlikte artık kazaların önüne geçecek. Google Haritaların yeni özelliği nedir? İşte detaylar...

Dünyanın en popüler harita uygulamalarından Google Haritalar yakında kullanıcı odaklı yeni bir özellikle güncellenecek.

Bu yılın başlarına rotasyonlar için düzenleme yapacağını belirten Google, rapora göre iki nokta arasındaki en hızlı rota yerine daha çevre dostu ve az enerji kullanan noktaları önerecek.

Google Haritalar kullanıcıları kaza olma olasılığı yüksek yerlere yönlendirmeyecek

Google Haritalar uygulaması, kazaları önlemek amacıyla kullanıcıyı sert fren yapılan yerlerden uzak tutacak. Örneğin bir sürücü yolda ani frene bastığı sırada arkadaki araba bir anlık dalgınlığa gelip vurabilir. Bu şekilde diğer araçlarda kazaya dahil olabilir ve ortaya zincirleme kaza dediğimiz olay çıkar. İşte ABD'li şirket bu tür kazaların önüne geçmek için akıllıca bir şey düşündü.

Google test ettiği bu özellik hakkında şu ifadelerde bulundu: ”Örneğin insanların güneş parıldamasına doğru araba kullandıkları sırada günün belirli saatinde bir rota boyunca ani frenleme olaylarında artış olursa, sistemimiz bu olayları algılayabilir ve alternatif rotalar sunabilir. Yeni özellik hem iOs, hem de Android platformundaki Google Haritalar'da kullanılabilecek” dedi.

Google bu özellikten yararlanmak için akıllı telefonlardaki ivmeölçer ve jikroskop sensörlerinden yardım alacak. Mobil cihazlardaki bu sensörler Google Haritalar'da ani yavaşlama ve frenlemenin olduğu yol alanlarını tespit edecek. Ancak Google sensörlerin çok güvenli olmadığını, ek olarak yapay zekadan da yararlanacaklarını da belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.