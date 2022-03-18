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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Google haritalar, bazı hayvanların yüzlerini neden bulanıklaştırıyor?

Google haritalar, bazı hayvanların yüzlerini neden bulanıklaştırıyor?

Google Haritalarda insan yüzlerinin bulanıklaştırılmasına alışığız. Peki ama internet devi, neden bazen köpek gibi evcil hayvanların yüzlerini de bulanık hale getiriyor?

2 Saat Önce
2022-03-18 14:36:59
Google haritalar, bazı hayvanların yüzlerini neden bulanıklaştırıyor?

Google Haritalar, gizlilik endişeleri nedeniyle uzun süredir insanların yüzlerini bulanıklaştırıyor. Ancak bazılarının fark ettiği gibi, bazen köpeklerin ve bazı hayvanların yüzlerini de bulanıklaştırarak onlara biraz mahremiyet sağlıyor gibi görünüyor.

Yüzlerin insan olduğunu sanan bir algoritma dahil olmak üzere, hayvanların neden bulanıklaştığına dair birkaç olası açıklama var. Algoritmanın yanı sıra, Google Haritalar kullanıcıları da bilinmeyen nedenlerle hayvanlarının yüzlerini bulanıklaştırma görevini üstleniyor olabilir.

Google, gizlilik bilgileri sayfasında "Kullanıcılar tarafından gönderilen video kayıtlarıyla Sokak Görünümü içeriği oluşturduğumuzda, yüzleri ve plakaları otomatik olarak bulanıklaştırmak için algoritmalarımızı uygularız. Kullanıcılar video olmayan içerik gönderdiğinde, bulanıklaştırma teknolojisini otomatik olarak uygulamıyoruz, ancak kullanıcılar kendi fotoğraflarına bulanıklaştırma uygulamak isterlerse Sokak Görünümü uygulamasındaki bulanıklaştırma aracını kullanabilir. Bir kullanıcı katkısı ile eklenen görüntüde yüzünüzü, plakanızı veya evinizi bulursanız ve resmin kaldırılmasını istiyorsanız, resimdeki sorun bildir özelliğini kullanın" deniyor.

Buradan da anlaşılabileceği gibi, kullanıcılar isterlerse bu tip detayların bulanıklaştırılmasını talep edebiliyor. Ama aşağıda da görebileceğiniz gibi, bu olay bazen bir ineğin başına bile gelebiliyor.

Kısacası, bulanık hayvan yüzlerinin iki açıklaması olabilir. Ya Google'ın algoritması, hayvanların biraz fazla tüylü insanlar olduğuna inanarak bunu yapıyor, ya da bazı kullanıcılar evcil hayvanlarının gizliliğini gerçekten çok ciddiye alıyor. Bu hayvan bir inek olsa bile...

Kaynak: chip.com.tr .

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