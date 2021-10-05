Google, hacker saldırıları ile karşı karşıya

Bugünlerde yayınlanan yeni bir duyuruya göre Google büyük bir hacker saldırısı ile ile karşı karşıya. Şirket Chrome kullanıcılarının hızlı bir şekilde yeni sürüme geçmesi gerektiğini söylüyor.

Google hacker saldırıları ne yazık ki son dönemlerde giderek çok fazla arttı. Hatta bazen şirket bu saldırılar ile başa çıkamayacak duruma geldi. Bugünlerde yayınlanan yeni bir duyuruya göre firma büyük bir saldırı ile karşı karşıya.

Sıfır Günü açıklarının (CVE-2021-37975 ve CVE-2021-37976) da oluştuğu ifade edildi. Bu açıklardan sadece Windows kullananlar etkilenmedi. Aynı şekilde macOS ve Linux gibi işletim sistemlerini kullanan kişiler de olumsuz yönde etkilendi. Konuyla ilgili açıklamalar yapan Google kullanıcıları ürküttü.

Gelen hacker saldırıları ne yazık ki kolay kolay atlatılabilecek türden değil. Özellikle sıfır gün saldırıları olması onu biraz daha kritik hale getirdi. Chrome kullanıcıları tehlike altında ve bu tehlike her geçen gün daha fazla artış gösterebiliyor. Şirket Chrome kullanıcılarının hızlı bir şekilde yeni sürüme geçmesi gerektiğini söylüyor.

Yüksek dereceli tehdit olarak adlandırılan bu hacker saldırısı ilerleyen dönemlerde daha fazla artış gösterebilir. Şirket hızlı bir şekilde güncelleme yayınlayarak bu sıfır günü saldırılarını engelledi. Yüksek seviyedeki saldırılar ise ne yazık ki kolay kolay atlatılamıyor. Google hacker saldırıları bu nedenle büyük öneme sahip.

Chrome kullanıcıları uygulamayı yeniden başlatabilir. Yine de güvenli olmayabilir. Bu nedenle Ayarlar > Yardım > Google Chrome Hakkında bölümünü kontrol etmeniz şart. Eğer burada sürüm 94.0.4606.71 veya üzerindeyse rahat bir nefes alabilirsiniz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.