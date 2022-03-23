Google Fotoğraflar güncellendi! Birçok yeni özellik mevcut

Google Fotoğraflar için güncelleme geldi! Güncelleme; fotoğraf ve videoları yönetme, bulma, düzenleme ve sıralama gibi birçok konuda yenilik sağlayacak. işte detaylar...

Google, dün paylaştığı blog gönderisinde Google Fotoğraflar için bir güncelleme yaptığını açıkladı. Şirket, güncellemenin kullanım rahatlığı sağlayacağını ve dijital bahar temizliği için kolaylık yaratacağını belirtti.

Güncelleme; fotoğraf ve videoları yönetme, bulma, düzenleme ve sıralama gibi birçok konuda yenilik sağlayacak. Sürüm, önümüzdeki günlerde ilk olarak Android cihazlara daha sonra da iOS cihazlara gelecek. Peki Google Fotoğraflar için gelen yeni özellikler neler? Haberin ayrıntılarına hep birlikte göz atalım.

Google Fotoğraflar güncellemesiyle Kitaplık düzene giriyor

Gopgle Fotoğraflar için Kitaplık sekmesi, yeni güncelleme sayesinde yeni albümler, paylaşılan albümler, favoriler ve cihaz klasörleri diye sınıflara ayrılacak. Bu sayede fotoğrafların hangisinin nerede olduğunu bulmak daha kolay olacak. Klasörler, sıralanan bir listeyle görünecek.

Güncelleme, Google Fotoğraflar'da bulunmayan fotoğrafları ve albümleri düzenlemeye de olanak sağlayacak. Albümlerin altına, telefonda bulunmayan fotoğraflar için kopyalamaya yarayan Kilitli Klasör ve Fotoğrafları İçe Aktar özelliği eklenecek.

Ekran görüntüleri için kısayol geliyor