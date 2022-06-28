Google duyurdu: Kapatılıyor, değişime hazır olun

Google, popüler bir hizmetini daha sonlandırmaya karar verdi ve ölüm tarihini resmi olarak duyurdu. Ama bu son, her şeyin biteceği anlamına da gelmiyor.

Google, Hangouts'un kapatılacağını ve kullanıcıların büyük değişime hazırlanmak için yalnızca birkaç ayları kaldığını resmi olarak duyurdu. Şirket, Google Workspace paketini kullanıcılar için olabildiğince etkili olacak şekilde modernize etme çabasının bir parçası olarak Hangouts'un, Kasım 2022'ye kadar tüm kullanıcılar için kapanacağını açıkladı. Hangouts kullanıcıları, bu nedenle Google Chat'e taşınmak zorunda kalacak.

Klasik Hangouts'taki kurumsal kullanıcılar Mart 2022'de Google Chat'e zaten taşınmıştı. Google, haberi duyuran bir blog gönderisinde mobil cihazlarda Hangouts kullanan kişilerin, bugünden itibaren Gmail'de Chat'e (Sohbet uygulamasına) geçmelerini isteyen bir uygulama içi ekran göreceklerini belirtti.

Hangouts Chrome uzantısını kullanan herkesten ayrıca web üzerinde Chat'e geçmesi veya Chat web uygulamasını yüklemesi istenecek. Web üzerinde Gmail'de Hangouts'u kullanmaya devam eden kullanıcılar, Temmuz ayında Chat'e geçirilecek.

Şirket, konuşmaların otomatik olarak Hangouts'tan Chat'e taşınacağını söylüyor, ancak Hangouts verilerinin bir kopyasını saklamak isteyen kullanıcılara, Kasım 2022'de Hangouts artık kullanılamayacak hale gelmeden indirmelerini tavsiye ediyor.

Google Chat Ürün Müdürü Ravi Kanneganti, konu hakkında şu açıklamayı yaptı: "Google Chat, Google Workspace'te modern ve entegre bir deneyim sunuyor. Chat'in geleceği için büyük hedeflerimiz var ve önümüzdeki aylarda daha fazla özellik göreceksiniz."

Kaynak: chip.com