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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Google’dan flaş Rusya kararı

Google’dan flaş Rusya kararı

Google, Rus devlet medyasına ait internet siteleri, uygulamalar ve YouTube hesaplarının gelir elde etmesini askıya aldı.

2 Saat Önce
2022-02-27 09:21:45
Google’dan flaş Rusya kararı

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı ve birçok ile girdiği askeri harekata dünyadan tepkiler ve yaptırımlar gelmeye devam ediyor.

Ukrayna'ya yönelik saldırı ve operasyonlarını sürdüren Rusya'ya bir yaptırım da Google'dan geldi. Alphabet bünyesi altında çalışan Google, devlet medyası RT ve diğer kanalların internet siteleri, uygulamalar ve YouTube videoları üzerinden para kazanmasına engel getirildiğini duyurdu.

Google bünyesindeki YouTube tarafından yapılan açıklamada, “Olağanüstü durumlar sebebiyle bazı hesapların YouTube üzerinden para kazanmasını durduruyoruz” ifadelerine yer verildi.

Facebook ise geçtiğimiz cuma günü Rus devlet medyasının reklam geliri elde etmesinin engellendiğini açıklamıştı.

Dün Twitter da Ukrayna ve Rusya'da hızlı bilgi akışının sağlanması için reklam özelliğini devre dışı bıraktıklarını duyurmuştu.
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