Google'dan ebeveynlere fotoğraf silme hakkı

Google artık reşit olmayanların fotoğraflarının arama sonuçlarından kaldırılmasına ebeveynlerinin istekleri doğrultusunda izin verecek. Ağustos ayında duyurulan özelliğin yakında hayata geçmesi planlanıyor.

Google, 18 yaşından küçük kişilere ait fotoğrafların, ebeveynlerinin istekleri doğrultusunda arama sonuçlarından çıkarılacağını açıkladı.

Yeni gizlilik seçeneği, Google'ın18 yaşın altındaki kullanıcılar için önceden ek korumalar oluşturmak amacıyla Ağustos ayında duyurduğu özelliklerden biriydi. Google'ın diğer önlemleri arasında ‘YouTube çocuk' içeriği de yer alıyor.

18 yaşının altındakilerin ebeveynleri bir istek formu doldurarak Google'dan bir fotoğrafı, arama sonuçlarından çıkarmasını isteyebilecek. Google, tüm istekleri inceleyeceğini ve gerektiğinde ek doğrulama sorularıyla takip edeceğini söylüyor.

Ancak şirket bunun, fotoğrafın internetten tamamen kaldırılacağı anlamına gelmediğini; insanların o içeriğin tamamen kaldırılması için bir web sitesinin web yöneticisiyle iletişime geçmesi gerektiğini belirtti. Firma, söz konusu görseller kaldırıldığında geri bildirimde bulunacak ve kişilerin haber beklemesine gerek kalmayacak.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.