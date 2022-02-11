Google Chrome'un indirme butonu gidiyor mu ? Yerine ne gelecek?

Dünyada en çok kullanılan arama motoru olan Google, Chrome arama motorunda yeni bir değişiklik yapacak. Yeni gelecek olan değişim ile birlikte Chrome indirme butonu nasıl gözükecek. Google Chrome'un indirme gidiyor mu ? Yerine ne gelecek? Detaylar haberimizde...

Arama motoru devi Google, Chorme arama motoruna yeni ve daha işlevsel özellikleri getirmeye devam ediyor. Bu zamana kadar birçok 3.Parti eklentileri bünyesine dahil ederek diğer yapımcılara desteğini gösteren Google, yine bir yeniliği indirme butonu ile getiriyor. Geliştirme ekibi, geçen yılın sonlarında en üstteki araç çubuğuna bir indirme düğmesi eklemeye karar vermişti. Paylaşılan görüntülere göre, bir indirme başladığında pencerenin alt kısmında beliren indirmeler çubuğu, kademeli olarak kullanımdan kaldırılacak ve sonunda tamamen kaldırıldırmış olacak.

Yeni indirmeler düğmesi, devam eden ve yakın zamanda tamamlanan indirmelerle ilgili bilgileri tarayıcı çubuğuna aktararak işlevselliğini arttıracak. Bu bilgiler daha önce tarayıcının altındaki pencerede yer alıyordu. Yeni gelecek olan yenilik bir ilk olarak karşımıza çıkmıyor, daha önce aynı değişikliği Google, Microsoft Edge' de görmüştük. Edge'ye benzer bir tarayıcı indirme butonu Chorme eklentisi ile kullanıcılar ile buluşacak.

İndirme butonu değişikliği hakkında daha önceden de bilgi paylaşımında bulunan Google, bir kullanıcı bir dosyayı indirdiğinde indirme düğmesinin rengi ve boyutunda değişiceğini söylemişti.

Yeni Google Chorme indirmeler butonu nasıl çalışacak?

Kullanıcılar artık indirmeler butonunu, araçlar çubuğunda görecek ve etkin ve pasif indirmeler ayrı renkler ile gösterilecek. Aktif indirmeler mavi renk ile belirtilecekken, pasif indirmeler ise gri renk ile gözükecek.

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