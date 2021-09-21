Google çeviri son dönemde birçok kişi tarafından kullanılan çeviri hizmetlerinden biridir. Sahip olduğu birçok dil seçeneği ile hizmet sunan Google çeviri, birçok metini veyahut kelimeyi bir dilden farklı bir dile çevirebilmektedir. Oldukça basit kullanım yapısına sahip Google Çeviri, birçok kişi tarafından günlük hayatta kullanılmaktadır. Peki Google Çeviri nedir, ne işe yarar? Google Çeviri nasıl kullanılır? Google Çeviri ne gibi özelliklere sahiptir? Google Çeviri kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Google çeviri son dönemde birçok kişi tarafından kullanılan çeviri hizmetlerinden biridir. Sahip olduğu birçok dil seçeneği ile hizmet sunan Google çeviri, birçok metini veyahut kelimeyi bir dilden farklı bir dile çevirebilmektedir. Oldukça basit kullanım yapısına sahip Google Çeviri, birçok kişi tarafından günlük hayatta kullanılmaktadır. Peki Google Çeviri nedir, ne işe yarar? Google Çeviri nasıl kullanılır? Google Çeviri ne gibi özelliklere sahiptir? Google Çeviri kullanırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

Dünya çapında milyonlarca insan tarafından kullanılan Google Çeviri, her geçen gün çeviri haznesini genişletmektedir. İnternette yer alan ve farklı dillerdeki içeriklerin çevrilmesi işleminde de oldukça etkin olan Google Çeviri, tam ve hatasız çeviriler yapmak için yeni algoritmalarla desteklenmektedir. Birçok kişi Google Çeviri'nin basit çeviri dışında neler yaptığını öğrenmek istemektedirler. İşte tüm detayları ve bilinmeyenleri ile Google Çeviri…

Google Çeviri nedir, ne işe yarar?

Teknolojinin gelişmesi ile vatandaşlar internet ortamında sayısız içeriğe erişebilmektedir. W3Techs tarafından yayımlanan verilere göre internet üzerinde yer alan içeriklerin veyahut sitelerin %59,5'i İngilizce olarak sunulmaktadır. İngilizce'den sonra ise %8,7 ile Rusça, %4 ile İspanyolca ve %3,1 ile Türkçe içerik ve site dili olarak kullanılmaktadır. Google Çeviri, bu içeriklerin kullanıcının anladığı bir dile çevrilmesinde oldukça etkin bir rol üstlenmektedir. Her ne kadar Google Çeviri tam ve doğru bir çeviri yapmasa da, anlaşılır bir çeviri noktasında işe yaramaktadır. Google Çeviri sahip olduğu veri sistemi ile 100'dan fazla dil arasında çeviri yapabilmektedir.

Google Çeviri 2016 yılına kadar Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler gibi dünya çapında etkin büyük organizasyonların verilerini, dillere ait sözlük bilgileri ve Google Çeviri kullanıcılarının katkılarılarını kullanarak bir çeviri hizmeti sunmaktaydı. 2016'dan itibaren Machine Learning adı verilen yapay zeka üretimi bir sistem ile çeviri hizmetlerine devam etmektedir. Bu sistem sayesinde Google Çeviri tek bir algoritma kullanarak uygun çeviri yapmaktadır.

Google Çeviri nasıl kullanılır?

Google Çeviri oldukça basit bir kullanıma sahiptir. Fakat birçok kullanıcı Google Çeviri'deki birçok özelliği bilmemektedir. Google Çeviri'yi ve diğer özelliklerini kullanabilmek için şu adımlar takip edilmelidir;

Google Çeviri'nin resmi web sitesi translate.google.com'a gidilir veyahut Google Çeviri uygulaması telefona ya da tablete indirilir.

Çevirmek istediğimiz metni ya da kelimeyi sol kutucuğa eklemeliyiz. Bu kısımda metni ya da kelimeyi kendimiz yazabileceğimiz gibi “el yazısı” seçeneğini de seçebiliriz.

Metnimizi eklediğimiz kısımdan, metnin ait olduğu dili seçiyoruz. Çoğu zaman Google Çeviri tarafından otomatik olarak dil algılanabilmektedir.

Daha sonra metnimizi ya da kelimemizi çevirmek istediğimiz dili sağ kısımdan seçiyoruz.

Her iki tarafta da dil seçimi yaptıktan sonra sağ kısımda istediğimiz metnin ya da kelimenin çevrilmiş haline görebilmekteyiz.

Google Çeviri bu noktada çevrilen metnin dinlenebilmesine de olanak tanımaktadır. Hoparlör simgesine tıklanarak, çevirdiğimiz metnin veyahut kelimenin, çevirdiğimiz dildeki telaffuzunu öğrenebiliriz.

Google Çeviri'ye ait mobil uygulama ise oldukça farklı işlevlere sahip. Google Çeviri mobil uygulaması vasıtasıyla, çevrilmek istenen metin, yazı, fotoğraf, konuşma ve el yazısı şeklinde yazılabilmektedir.

Ana ekranda yer alan kamera işareti vasıtasıyla bir metnin ya da kelimenin fotoğrafı çekilerek veyahut galeriden yüklenerek çeviri işlemi yapılabilir.

Google Çeviri mobil uygulamasında kullanılabilecek bir diğer özellik ise mikrofon özelliğidir. Bu özellik sayesinde ses kaydedilerek metne dönüştürülür ve metin otomatik olarak çevrilebilir. Ayrıca bu özelliğinin yanı sıra sohbet özelliği ile seçilen iki dil arasında eş zamanlı olarak çeviri işlemi yapılabilmektedir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.