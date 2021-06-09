Google, artık kendi arama motorlarını istediği gibi 'varsayılan' olarak belirleyemeyecek

Google, yeni android cihazlarda kullanıcılara seçmesi için Google harici başka arama motorlarını da gösterecek. Google'ın yeni düzenlemesi nedir? İşte detaylar...

Google, yayınladığı bir blog gönderisinde, rakiplerinin ödemeli oyun modeliyle ilgili şikayetlerini takiben, Android, arama motoru seçim ekranının Avrupa'daki çalışma şeklini değiştiriyor. Yeni çalışma şekli, 2018'de Google‘ın 5 milyar dolarlık rekor bir antitröst cezasına çarptırılmasının ardından arama motorlarına bir seçenek sunmak üzere tasarlandı.

Yeni seçim ekranına göre bir Android cihazı ilk kurulduğunda kullanıcılar için arama motoru seçimi görünür olacak. Arama devi Eylül ayından itibaren bunu ücretsiz olarak sunacak. Arama motorları dahil edilecek ve seçim ekranında gösterilecek hizmet servisi sayısı artacak.

Varsayılan arama motoru Google, dönemi bitiyor!

Şu anda seçim ekranı yalnızca dört arama sağlayıcısı içeriyor. Bu arama sağlayıcılarından biri Google, diğer üçü ise kapalı teklif açık artırma süreci ile seçiliyor. Arama sağlayıcılarının her biri “kullanıcı seçim ekranından her seçtiğinde ödemeye hazır oldukları fiyatı belirtir” ve ardından Google, minimum teklif eşiği üzerinden en yüksek teklifi veren üç kişiyi seçer, sonrasında ise bunları ekranda rastgele bir sırayla görüntüler.

Avrupa Ekonomik Alanı ve Birleşik Krallık‘ta satılan tüm cihazlar için geçerli olacak değişikliklerden sonra Google, arama seçim ekranında 12'ye kadar sağlayıcı gösterecek ve hiçbirinin dahil olmak için ödeme yapması gerekmeyecek. İlk beş web analiz hizmeti StatCounter tarafından belirlendiği üzere, rastgele bir sırayla görüntülenen belirli bir ülkedeki en popüler motorları olacak. Bunların altında Google, rastgele bir sırayla yedi adede kadar sağlayıcı daha gösterecek. Ayrıca Google aralarından seçim yapabileceğiniz yediden fazla sağlayıcı varsa seçim ekranı gösterildiğinde rastgele yedi seçim görüntüleneceğini belirtiyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.