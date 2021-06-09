Google, artık kendi arama motorlarını istediği gibi 'varsayılan' olarak belirleyemeyecek
Google, yeni android cihazlarda kullanıcılara seçmesi için Google harici başka arama motorlarını da gösterecek. Google'ın yeni düzenlemesi nedir? İşte detaylar...
Google, yayınladığı bir blog gönderisinde, rakiplerinin ödemeli oyun modeliyle ilgili şikayetlerini takiben, Android, arama motoru seçim ekranının Avrupa'daki çalışma şeklini değiştiriyor. Yeni çalışma şekli, 2018'de Google‘ın 5 milyar dolarlık rekor bir antitröst cezasına çarptırılmasının ardından arama motorlarına bir seçenek sunmak üzere tasarlandı.
Yeni seçim ekranına göre bir Android cihazı ilk kurulduğunda kullanıcılar için arama motoru seçimi görünür olacak. Arama devi Eylül ayından itibaren bunu ücretsiz olarak sunacak. Arama motorları dahil edilecek ve seçim ekranında gösterilecek hizmet servisi sayısı artacak.
Varsayılan arama motoru Google, dönemi bitiyor!
Şu anda seçim ekranı yalnızca dört arama sağlayıcısı içeriyor. Bu arama sağlayıcılarından biri Google, diğer üçü ise kapalı teklif açık artırma süreci ile seçiliyor. Arama sağlayıcılarının her biri “kullanıcı seçim ekranından her seçtiğinde ödemeye hazır oldukları fiyatı belirtir” ve ardından Google, minimum teklif eşiği üzerinden en yüksek teklifi veren üç kişiyi seçer, sonrasında ise bunları ekranda rastgele bir sırayla görüntüler.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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