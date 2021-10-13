Gökbilimcileri şaşırtan sinyal

Gökbilimciler, Galaksimizin merkezinden yayılan olağandışı bir ASKAP J173608.2-321635 sinyali tespit ettiler. Gökbilimciler, 'Başlangıçta görünmezdi, sonra parladı, sonra kayboldu ve sonra yeniden ortaya çıktı. Bu davranış olağandışıydı' dedi.

Galaksinin merkezinden gelen alışılmadık bir sinyal, gökbilimcileri şaşırttı. Gökbilimci yazarlara göre bu sinyal, yeni bir yıldız nesnesi sınıfı olabilir.

Gökbilimciler, Galaksimizin merkezinden yayılan olağandışı bir ASKAP J173608.2-321635 sinyali tespit ettiler. The Astrophysical Journal, yeni bir yıldız nesnesi sınıfı tarafından yayınlanabileceğini bildirdi.

Uluslararası bir bilim insanı grubu iki yıl boyunca ASKAP radyo interferometre kompleksini kullanarak gökyüzünü inceledi ve ASKAP J173608.2-321635 radyo sinyalini buldu.

Sidney Astronomi Enstitüsü ve Sidney Üniversitesi Fizik Okulu çalışanı Tara Murphy, “Galaktik merkeze baktığımızda, koordinatlarına göre adlandırılan ASKAP J173608.2-321635'i bulduk. Bu nesne benzersizdi, çünkü başlangıçta görünmezdi, sonra parladı, sonra kayboldu ve sonra yeniden ortaya çıktı. Bu davranış olağandışıydı" dedi.

Bilim insanları 2020'de dokuz ayda altı radyo sinyali kaydetti. Bundan sonra, ASKAP J173608.2-321635'in kaynağını görünür ışıkta bulmaya çalıştılar, ancak başarısız oldular.

Makalenin ilk yazarı ve University of Physics School'da yüksek lisans öğrencisi Sidney Jiteng Wang ise, "Cismin parlaklığı da 100 kez çarpıcı biçimde değişti ve sinyal görünüşe göre rastgele açılıp kapandı. Daha önce hiç böyle bir şey görmemiştik. İlk başta bunun bir pulsar olduğunu düşündük - çok yoğun bir tür dönen ölü yıldız veya bir yıldız, güçlü parlamalar yayar. Ancak bu yeni kaynaktan gelen sinyaller, bu tür gök cisimlerinden beklediğimizle uyuşmuyor. Önceki gözlemlerde birkaç hafta sürmesine rağmen, sinyal bir gün içinde kayboldu” dedi.

Kaydedilen radyo dalgaları, bilinen herhangi bir kaynağa karşılık gelmiyor. Gökbilimci yazarlara göre bu, yeni bir yıldız nesnesi sınıfı olabilir.

Kaynak: baigenews.kz

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.