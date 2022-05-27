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Gökbilimciler, yeni bir 'Süper Dünya' keşfetti

Japonya Ulusal Astronomik Gözlemevi'ndeki gökbilimciler, yıldızının yaşanabilir bölgesinde bulunan yeni bir süper dünya keşfetti.

2 Saat Önce
2022-05-27 12:54:15
Gökbilimciler, yeni bir 'Süper Dünya' keşfetti

Küçük bir yıldızın küçük hareketi, yaşanabilir olmaya yakın bir yörüngede dönen Süper Dünya ötegezegeninin varlığını ortaya çıkardı.

Gökbilimciler Sadece 36,5 ışıkyılı uzaklıkta Ross 508 adlı soluk bir kırmızı cücenin etrafında dönen ve Dünya kütlesinin sadece 4 katı bir Dünya'nın varlığını doğruladılar.

Gezegensel kütle sınırları hakkında bildiklerimiz düşünüldüğünde bu, dünyanın gazdan ziyade karasal veya kayalık olduğu anlamına geliyor.

Yaşanabilir ötegezegenlerin tespit edilmesinde sahip olduğumuz tek şablon Dünya.

Bu nedenle, yıldızından belli bir mesafede yörüngede dönen, sıcaklıkların yüzeydeki sıvı suya elverişli olduğu yerler yaşanabilir olarak adlandırılıyor.

Ancak yine de bu gezegenlerin yaşama kesin elverişli olduğu anlamına gelmiyor.

Kaynak: TRT Haber, Sciencealert .

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