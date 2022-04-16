Gökbilimciler, şimdiye kadar hiç gözlenmeyen bir nesne keşfetiler

Gökbilimciler, süper kütleli bir kara deliğin bilinen en eski atası olabilecek, Dünya'dan 13 milyar ışıkyılı uzaklıkta tozlu, kırmızı bir nesne keşfettiler.

Nature dergisinde 13 Nisan'da yayınlanan yeni bir araştırmanın yazarlarına göre, antik nesne, tozlu, yıldız oluşturan galaksiler ile kuasar olarak bilinen parlak bir şekilde parlayan kara delikler arasında kalan özellikleri gösteriyor.

Büyük Patlama'dan (Big Bang) sadece 750 milyon yıl sonra, "kozmik şafak" olarak adlandırılan bir çağda doğan nesne, süper kütleli bir kara deliğin temellerine yıldız tozu dokuyan erken bir galaksinin ilk doğrudan kanıtı gibi görünüyor.

Geçiş yapan kırmızı kuasarlar olarak bilinen bu tür nesnelerin erken evrende var olduğu teorileştirildi, ancak şimdiye kadar hiç gözlemlenmediler.

Kopenhag Üniversitesi'ndeki Niels Bohr Enstitüsü'nde doktora sonrası araştırmacı olan baş çalışma yazarı Seiji Fujimoto yaptığı açıklamada, "Keşfedilen nesne, iki nadir gök cismi popülasyonunu, yani tozlu yıldız patlamaları ve parlak kuasarları birbirine bağlıyor. Bu böylece erken evrendeki süper kütleli kara deliklerin hızlı büyümesini anlamak için yeni bir yol sağlar." dedi

Kuasarlar ("yarı yıldız nesnelerinin kısaltması"), galaksilerin merkezlerinde süper kütleli kara delikler tarafından desteklenen son derece parlak nesnelerdir. Dünya'nın güneşinden milyonlarca ila on milyarlarca kat daha büyük kütlelere sahip bu canavar kara delikler, etraflarındaki her şeyi kör edici bir hızla emer. Bu kara deliklere giren gaz, sürtünme nedeniyle ısınır ve yıldız ışığına benzer parlak bir parıltı oluşturur.

Çalışma yazarları, önceki araştırmalar kuasarların evrenin ilk 700 milyon yılında var olduğunu gösterdi; ancak, bu süper kütleli nesnelerin Büyük Patlama'dan sonra nasıl bu kadar hızlı bir şekilde oluştuğu tam olarak belli değil. Simülasyonlar, tozlu, yıldız yoğun gökadalarda bir tür hızlı büyüyen geçiş evresinin meydana geldiğini gösteriyor.

Niels Bohr Enstitüsü'nde doçent olan yardımcı yazar Gabriel Brammer yaptığı açıklamada, "Teorisyenler bu kara deliklerin hızlı bir büyümenin erken bir aşamasından geçtiğini tahmin ettiler. Tozla kızaran kompakt bir nesne, yoğun tozla gizlenmiş bir yıldız patlaması galaksisinden ortaya çıkıyor" dedi.

Yeni makalelerinde, araştırmacılar, Hubble Uzay Teleskobu ile eski, yıldız oluşturan bir galaksiyi incelerken, resmi olarak GNz7q olarak adlandırılan bu nadir geçiş nesnelerinden birini tespit ettiklerini iddia ediyorlar.

Araştırmacılar, galaksinin o kadar sıcak hale geldiğini ve tozunun kozmik şafak döneminde bilinen diğer herhangi bir nesneden daha parlak olduğunu söyledi.

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