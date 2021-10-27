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Gök taşı parçası 50 bin avroya satılırken ele geçirildi
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Gök taşı parçası 50 bin avroya satılırken ele geçirildi

İspanya'da jandarma, 1947'de ülkenin kuzeyindeki Leon kentinin Reliegos ilçesine düşen gök taşının bir parçasının internetten 50 bin avroya satılmaya çalışılırken ele geçirildiğini duyurdu.

56 Dakika Önce
2021-10-27 21:48:55
Gök taşı parçası 50 bin avroya satılırken ele geçirildi

Jandarmadan yapılan açıklamada, kurum içindeki doğayı koruma departmanının, internetten 27 bin 500 avroya açık artırmaya çıkarılan ve 50 bin avroya kadar alıcı bulan gök taşı parçasına ulaşarak, Ulusal Doğa Bilimleri Müzesine teslim ettiği bildirildi.

Söz konusu gök taşının 1947'de Reliegos ilçesine düştüğü ve üzerinde inceleme yapılıp sergilenmesi için Ulusal Doğa Bilimleri Müzesine verildiği belirtildi.

Gök taşının yaklaşık 60 yıldır kayıp olduğu kaydedilen parçasının internette satışa koyulmasıyla ortaya çıktığı, jandarmanın yürüttüğü soruşturma sonrasında Bask bölgesinin Hernani ilçesindeki operasyonda ele geçirildiği ve sorumlu kişinin yakalandığı açıklandı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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