Giyilebilir teknoloji nereye koşuyor?

Teknolojinin ilerlemesi ile birlikte giyilebilir cihazlara olan ilgi de gün geçtikçe artıyor. Giyilebilir cihazların akıllı hale gelmesi hem Türkiye hem dünyada bu pazarın hızla büyümesine ve dönüşüme uğramasına neden oluyor.

Teknoloji her geçen gün boyut değiştirerek hızını artırmaya devam ediyor. Son yıllarda giyilebilir teknoloji alanında ortaya konan ürünler ve sektörün finansal alandaki ağırlığı ise dikkatlerden kaçmıyor...

Thread In Motion'ın Kurucu Ortağı ve CEO'su Kadir Demircioğlu ise “Zamandan tasarruf sağlarken aynı zamanda operasyonel verimlilik ve üretkenlik sağlayan giyilebilir teknolojilere olan küresel harcamanın önümüzdeki yıllarda rekor seviyelere ulaşmasını bekleniyoruz” değerlendirmesinde bulundu.Giyilebilir teknolojiler, geleceğin dünyasında hem zaman tasarrufu hem operasyonel verimlilik ve üretkenlik açısından büyük fırsatlar sunuyor. Teknolojinin hız kesmeden gelişmesi ve hayatımıza giren pandemi ile birlikte, bu cihazların gelişimi hem tüketiciler hem firmalar açısından avantajlar sunuyor.

Türkiye'deki pazarın büyüklüğü

Sürdürülebilirliğe önem veren birçok firma ise giyilebilir teknoloji yatırımlarında değişikliklere gitmeye başlıyor.

2025 yılında ise bu pazarın yüzde 18 (Bileşik) oranda büyüyerek 225 milyar dolara ulaşmasını bekleniyor. Türkiye'de giyilebilir teknoloji pazarının 100 milyon doların üstünde pazar büyüklüğüne sahip olduğunu söyleyen Demircioğlu, 2025 yılında bu pazarın Türkiye'de 250 milyon dolar seviyelerine ulaşmasını öngörüyor. Endüstri 4.0 ve pandeminin etkisi ile giyilebilir teknolojilere olan bağlılığın tüm sektörlerde artmaya devam edeceğine dikkati çekti. Demircioğlu, teknoloji pazarının ise globalde 2021 yılının sonunda 116 milyar dolarlık bir kapasiteye ulaşmasını öngörüyor.

2020'de 69 milyar dolar harcandı

Araştırma firması Gartner'ın verdiği bilgiye bakılırsa, 2020'de giyilebilir teknolojilere 69 milyar dolar harcandı ve bu sene bu pazarda yüzde 18 büyüme olması öngörülüyor. 2022 yılında ise rakamın 93,8 milyar dolara yükselmesi söz konusu. Bu pazarda en büyük payı akıllı saatler ve akıllı kulaklıklar alıyor.

Gartner'ın kıdemli araştırma direktörü Ranjit Atwal raporla ilgili şu yorumları yapıyor: “COVID-19 semptomlarını kendi kendine takip etmek için sağlık teknolojilerinin geliştirilmesi, küresel karantinalar boyunca tüketicilerin kişisel sağlıklarına olan artan ilgiyke birleşince giyilebilir cihazlar pazarı önemli bir fırsat yakaladı. Tüketiciler giyilebilir teknolojik cihazlara fitness aktiviteleri ve sağlık takibi gibi amaçlarla yönelirken, hepsinin arasında kulağa takılan cihazların ve akıllı saatlerin özellikle güçlü bir büyüme gösterdiğine şahit olduk.”

Hızla gelişen sektör

​Giyilebilir teknoloji, teknoloji endüstrisinin en hızlı gelişen sektörlerinden biridir. Temel fitness takip cihazlarından son derece gelişmiş spor ve akıllı saatlere ve hatta sanal ve artırılmış gerçeklik kulaklıklarına kadar her yerde kullanılmaktadır.Giyilebilir cihazlar, vücut hareketlerini takip eden akıllı sensörlerle yüklüdür. Genellikle bu ürünler, akıllı telefonla kablosuz olarak senkronize olmak için bluetooth, Wi-Fi ve mobil internet bağlantısı kullanır.

Gelecekteki yeri nedir?

Giyilebilir teknoloji ürünleri arasında akıllı saatler, vücut sensörleri, akıllı gözlük, elektronik giyim eşyası, mücevher ve kişisel video kayıt cihazları yer alır. Bu ürünler koruyucu giysi, konum takibi, yaşam takibi, sağlık hizmetleri, giyilebilir web, spor performansı, sağlık ve etkinlik izleme gibi amaçlarla kullanılır. Tasarlanan cihazların giderek kompakt bir yapıya bürünmesi ve maliyetlerinin düşmesi gelecekte iş dünyasının belirli süreçlerini değiştirebilir.

Çalışanların nerede oldukları, hangi yöne seyahat ettikleri ve hızlarını belirlemek amacıyla giyilebilir teknolojiden yararlanılabilir. GPS ile otomatik veri toplama yapılarak mobil çalışma koşulları yaratılabilir. Bu yöntem ile işverenler personelin bulundukları yerdeki gerçek zamanlı bilgiye ulaşabilir ve çalışanların verimli çalışıp çalışmadığını izleyebilir. Şu andaki süreçte giyilebilir teknoloji ürünleri; kalp hızı, terleme, sıcaklık değişiklikleri, kas aktiviteleri ve vücut yağ kompozisyonunu ölçebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.