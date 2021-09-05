Giyilebilir esnek batarya, terden güç üretiyor

Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi’nden bilim insanları tarafından geliştirilen yeni batarya esnek ve emici yapısıyla teri emerek güç üretiyor. Böylece çok daha kullanışlı giyilebilir elektronikler yapılabilecek.

Singapur Nanyang Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları tarafından geliştirilen yeni batarya ise esnek ve emici yapısıyla teri emerek güç üretiyor. Böylece çok daha kullanışlı giyilebilir elektronikler yapılabilecek. 2 cm x 2 cm boyutunda olan bu batarya düz ter emici bir kumaşa basılıyor. Bu kumaş kol veya bilek bandına dönüştürülebilir. Böylece akıllı saatler ya da biyosensörlerde kullanım alanı olabilir.

Tekstil o kadar emici ki, kişinin terlemesinden bağımsız olarak her zaman bataryaya güç sağlayabiliyor. Batarya hidrofilik (su seven) bir molekül olan poli üretan-akrilat ve mikroskobik gümüş taneciklerinden oluşuyor.

Terden gelen klor iyonları ve asiditeye maruz kaldığında tanecikler bir araya toplanıyor. Taneciklerdeki kimyasal reaksiyonlar elektrik iletkenliğini arttırıyor ve bu tanecikler arasında elektrik akımı akışına neden oluyor.

Laboratuvarda yapılan testlerde gönüllünün bileğine batarya takılarak, yarım saatliğine sağlık bisikletinden pedal çevirmesi istendi. Kişi spor yaptığında 4.2 volt ve 3.9 miliwatt çıkış gücü elde edildi. Bu güç ile sıcaklık sensörü çalıştırılarak, cep telefonu ekranına bluetooth ile sürekli olarak veriler aktarılabiliyor.

Bataryanın diğer bir artısı ise toksik kimyasallar veya ağır metaller içermediğinden zararlı elektronik atıklar oluşturmayacaktır. “Bizim cihazımız mevcut teknolojilerden çok daha dayanıklı ve günlük içinde tekrarlanan stres veya tere karşı dayanabileceği gösterdik. Bataryamızın ince olması, giyilebilir teknolojiler açısından iki problemi çözebiliyor: Geleneksel saat pilleri estetik tasarım arayan kullanıcılar için problem teşkil ederken, daha ince bataryalar materyalin gün boyunca yeterli şarj taşıma kabiliyetini törpüleyebilir,” diyor baş bilim insanı Prof. Lee Pooi See.

Araştırma Science Advances dergisinde yayınlandı. Caltech ve Binghamton Üniversitesi'nden bilim insanları da terle çalışan giyilebilir elektronikler geliştiriyor.

Kaynak: Newatlas, Gerçek Bilim

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.