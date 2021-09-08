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Geleceğin insan araçları, karınca dişlerinden faydalanacak

Bilim insanları, karınca dişlerinin süper gücünün arkasındaki sırları araştırıyor ve bulgularını insanlığın geleceği için kullanmak istiyor...

1 Saat Önce
2021-09-08 12:38:20
Geleceğin insan araçları, karınca dişlerinden faydalanacak

Tüketici elektroniğinde boyutların küçülmesi önemli ve bu nedenle de bunu sağlamak için mühendisler hemen her şeyden yararlanmaya çalışıyor; karıncalardan bile!

Karıncaların bir saç telinden daha ince olan minyatür boyutlu çeneleri, sağlam yaprakları herhangi bir zarar görmeden kesebilecek kadar kuvvetli şekilde ısırabilirken, bunun arkasındaki gücün çinko atomların eşit düzeniyle ilgili olduğunu keşfeden bilim insanları, bunun bir gün insan yapımı araçlara uygulanabileceğini söylüyor.

ABD Enerji Bakanlığı'nın Pasifik Kuzeybatı Ulusal Laboratuvarı'ndan kıdemli bir araştırma görevlisi, Scientific Reports dergisinde yayınlanan makalesinde, karınca dişlerinin bileşimi üzerine konuşuyor.

Makalesinde, karınca dişlerinin, insan derisini bile parçalamadan kesebileceğini, bunu kendi dişlerimizle bile yapmanın zor olduğunu söylerken, çinkonun karınca dişlerinin içinde nasıl dağıldığını araştırdıklarını ifade ediyor.

Benzer yolu kullanarak yapılacak mini araçları çinko veya diğer elementler vasıtasıyla güçlü hale getirebileceklerine inanan araştırmacılar, öte yandan akrep sokmalarını ve örümcek dişlerini de araştırıyorlar. Bunlardan nasıl yararlanılabileceğini ve ortaya ne tür araçların çıkacağını sizler kadar bizler de merak ediyoruz.

chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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