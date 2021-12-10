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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Galaxy S22'nin fiyatıyla yüzleri güldüreceği iddia ediliyor

Galaxy S22'nin fiyatıyla yüzleri güldüreceği iddia ediliyor

Galaxy S22 kesin olarak üç farklı modelden oluşuyor. Teknoloji severleri heyecanlandıran asıl müjdeli haber ise Galaxy S22'in fiyatı sabit tutulacak iddiası.

1 Saat Önce
2021-12-10 21:46:33
Galaxy S22'nin fiyatıyla yüzleri güldüreceği iddia ediliyor

Samsung, önümüzdeki yıl temel Galaxy S22 modeli için aynı 799 dolarlık fiyat etiketini devam ettirebilir. Samsung, yeni üst seviye serisini resmileştirene kadar bir değişiklik yaşanması her zaman mümkün, ancak şimdilik, Galaxy S22 akıllı telefonların en küçüğünün önceki modele göre bir fiyat artışı görmeyeceği söyleniyor.

Söylentiye göre Samsung, standart Galaxy S22 modelinden 14 milyon adede kadar satmayı umuyor ve 800 doların altındaki bir fiyat şüphesiz şirketin hedeflerine ulaşmasına yardımcı olacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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