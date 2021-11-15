DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İranlı Bakan duyurdu: Türkiye ile anlaştık, yakında müzakereleri başlatacağız
Ayva çekirdeği jeli siyah nokta oluşumunu önlüyor
Elmalı Davası’nda anne ve üvey baba beraat etti
Düzenli bir çocuk yetiştirmek için...
Puf puf kabaran poğaçaların sırrını bulduk!
CHP'de bir taciz skandalı daha
Kömür yardımı başvuru ekranı | Kömür yardımı nasıl ve nereden alınır? Yakacak yardımı 2021-2022 başvurusu...
Karadeniz’de sular ısınıyor: Savaşın ayak sesleri...
Demokratik Alevi Dernekleri: CHP Aleviler’den özür dilemeli
EBA seminer programı nasıl girilir? EBA seminer programı nedir? EBA öğretmen seminerleri canlı yayın giriş
ABD, Suriye'de düzenlediği hava saldırısında çoğu kadın ve çocuktan oluşan sivillerin öldüğünü ilk kez kabul etti
Demirtaş: Solcular seçim kampanyasını nasıl örgütleyecek?
Kömür yardımı nasıl alınır?2021-2022 Kömür ve elektrik yardımı başvurusu nereye ve nasıl yapılır?
Emtia piyasasında fiyatlarda hızlı yükseliş
Sultanı Alparslan'ın ilk eşi Akça Hatun kimdir?

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Fotoğraflarınızı saniyeler içinde animeye dönüştürün: AnimeGAN V2

Fotoğraflarınızı saniyeler içinde animeye dönüştürün: AnimeGAN V2

Çektiğiniz fotoğrafları animeden bir sahneye dönüştürebilen AnimeGAN, bazı geliştirmeler yaparak AnimeGAN V2 adlı yeni uygulamasını yayınladı.

2 Saat Önce
2021-11-15 11:48:16
Fotoğraflarınızı saniyeler içinde animeye dönüştürün: AnimeGAN V2

2020 yılında Çinli bir araştırma ekibi, çektiğiniz fotoğrafları animeye dönüştüren bir uygulama tanıtmışlardı. AnimeGAN olarak adlandırılan uygulama özellikle Hayao Miyazaki, Makato Shinkai ve Satoshi Kon hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanırken sosyal medya kullanıcıları da yoğun ilgi göstermişti. Makine öğrenimine dayanan bu yapay zeka aracı, hızlı ve yüksek çözünürlüklü olmasıyla da övgü topladı.

Ancak uygulamanın geliştiricileri AnimeGAN'ın bazı sorunlarını gidermek için şimdi de AnimeGAN V2 adı altında uygulamanın gelişmiş versiyonunu kullanıcılara tanıttı. GitHub üzerinden ulaşılan uygulamada herhangi bir fotoğraf farklı tarzlarda animelere dönüştürülebiliyor. Aynı zamanda Hugging Face de uygulamanın demo versiyonunu sunuyor. Ancak bu demo sitede şu an için yalnızca yüzününüzün olduğu fotoğraflar animeye dönüştürülebiliyor ve yükleme süresi de oldukça uzun sürebiliyor.

ANİMEGAN V2'Yİ NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

AnimeGan V2 şu an için mağazalarda bularak kullanabileceğiniz bir uygulama değil. Ancak uygulamanın GitHub sayfası üzerinden bir deneme linki paylaşılmış durumda. Gelin nasıl yapacağınızı adım adım anlatalım;

Buraya tıklayarak siteyi ziyaret edin.

'upload an image' yazan arama çubuğunda 'browse' butonuna tıklayın.

'Select Generated Image Size' sekmesinden boyut seçimi yapın. (Burada biraz daha beklemeyi göze alıp 'large' seçimi yapmanızı öneririz. Diğer seçenekler görüntü kalitesini bozmakta.)

Sayfanın en altında yer alan 'Generate' butonuna tıklayın.

Ardından oluşan görüntüyü masaüstündeyseniz sağ tıklayarak, mobildeyseniz uzun basılı tutarak kaydedebilirsiniz.

AnimeGAN ile oluşturulan sokak fotoğrafları:

31157733e71c1efdea0322425d6ab0fc813b7c88

71fac734a2d1765a33d1671b871bb9bbc6dbb167

859378879f2d6ea8b6463d8aa3677d2c455511edd4cd86894dd43471227e99b6af803022940fc0fc

Kaynak:Webtekno

Uygulamanın içinde yer alan farklı efektlerle anime görüntülerinde oynamalar yapılabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş