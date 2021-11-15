Fotoğraflarınızı saniyeler içinde animeye dönüştürün: AnimeGAN V2

Çektiğiniz fotoğrafları animeden bir sahneye dönüştürebilen AnimeGAN, bazı geliştirmeler yaparak AnimeGAN V2 adlı yeni uygulamasını yayınladı.

2020 yılında Çinli bir araştırma ekibi, çektiğiniz fotoğrafları animeye dönüştüren bir uygulama tanıtmışlardı. AnimeGAN olarak adlandırılan uygulama özellikle Hayao Miyazaki, Makato Shinkai ve Satoshi Kon hayranları tarafından büyük ilgiyle karşılanırken sosyal medya kullanıcıları da yoğun ilgi göstermişti. Makine öğrenimine dayanan bu yapay zeka aracı, hızlı ve yüksek çözünürlüklü olmasıyla da övgü topladı.

Ancak uygulamanın geliştiricileri AnimeGAN'ın bazı sorunlarını gidermek için şimdi de AnimeGAN V2 adı altında uygulamanın gelişmiş versiyonunu kullanıcılara tanıttı. GitHub üzerinden ulaşılan uygulamada herhangi bir fotoğraf farklı tarzlarda animelere dönüştürülebiliyor. Aynı zamanda Hugging Face de uygulamanın demo versiyonunu sunuyor. Ancak bu demo sitede şu an için yalnızca yüzününüzün olduğu fotoğraflar animeye dönüştürülebiliyor ve yükleme süresi de oldukça uzun sürebiliyor.

ANİMEGAN V2'Yİ NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

AnimeGan V2 şu an için mağazalarda bularak kullanabileceğiniz bir uygulama değil. Ancak uygulamanın GitHub sayfası üzerinden bir deneme linki paylaşılmış durumda. Gelin nasıl yapacağınızı adım adım anlatalım;

Buraya tıklayarak siteyi ziyaret edin.

'upload an image' yazan arama çubuğunda 'browse' butonuna tıklayın.

'Select Generated Image Size' sekmesinden boyut seçimi yapın. (Burada biraz daha beklemeyi göze alıp 'large' seçimi yapmanızı öneririz. Diğer seçenekler görüntü kalitesini bozmakta.)

Sayfanın en altında yer alan 'Generate' butonuna tıklayın.

Ardından oluşan görüntüyü masaüstündeyseniz sağ tıklayarak, mobildeyseniz uzun basılı tutarak kaydedebilirsiniz.

AnimeGAN ile oluşturulan sokak fotoğrafları:

Kaynak:Webtekno

Uygulamanın içinde yer alan farklı efektlerle anime görüntülerinde oynamalar yapılabiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.