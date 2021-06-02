FİTAS ve Hayat Eve Sığar iki yeni ödül aldı

Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi ve Hayat Eve Sığar uygulamaları iki yeni ödül aldı. Ödülü Sağlık Bakanlığı Bakan yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci, resmi Twitter hesabında paylaştı. HES ve FİTAS hangi ödülü aldı? HES nedir? FİTAS nedir? İşte detaylar...

Kovid-19 pandemisi ile birlikte dijital uygulama sektörünün önemi bir hayli arttı. Pandemi başlangıcından itibaren alınan dijital çözümler fiziksel teması en aza indirgemek için çalıştı. Salgının takip edilmesi ve izolasyon sürecinin kolaylaştırılması için kullanılan Hayat Eve Sığar (HES) ve Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS), bu çalışmalardan en çok öne çıkanı oldu.

Hayat Eve Sığar ve FİTAS, eTR ödülü aldı

Ödülü Sağlık Bakanlığı Bakan yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci, resmi Twitter hesabında paylaştı. Bakanlığın geliştirdiği Hayat Eve Sığar(HES) ve FİTAS, 15. eTR Ödüllerinde “Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler Ödülü” ve “Enocta Özel Ödülüne” layık görüldü. TÜSİAD ve TBV, tarafından verilen eTR, teknolojinin hızla ilerlemesine bağlı olarak iletişim alanında yaşanan gelişmeleri ödüllendirmek amacıyla verilen Türkiye'nin en saygın ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor.

Pandemi dönemindeki en çok kullanılan uygulamardan HES, yeni tip virüs hakkında bilgilenmek, harita desteği ile risk yoğunluğu olan bölgeleri öğrenmek, vatandaşların temaslı yada enfekte durumunu gözlemleyebilmek amaçlı kullanılıyordu. FİTAS ise filyasyon yapılan alanları belirlemek, işaretlemek ve olası risk durumlarından ekipleri harekete geçirmek adına hizmetini sürdürüyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.