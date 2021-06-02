DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

FİTAS ve Hayat Eve Sığar iki yeni ödül aldı
Müslümanların fişlendiği Avusturya’da camilere ırkçı saldırı!
LGS 1. sınav saat kaçta başlayacak 2021? LGS 2. sınav saat kaçta başlıyor?
FETÖ'nün Togo'daki okulu kapatıldı
Ukrayna’da 5 Bin 500 yıllık Stonehenge benzeri bir höyük keşfedildi
Yılmaz Güney Oğuz Atay’ın kafasına neden silah dayadı?
Türkiye'de Apple Store'un yeni mağazasının yeri belli oldu
LGS'de maske takmak zorunlu mu? 2021 LGS sınavı maskeyle mi yapılacak?
Ahmet Ay: Sedat Peker’in sahipleri ne yapmaya çalışıyor?
TRT'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınında dikkat çeken detay
Hindistan'da kripto paralar yasaklanacak mı? Hint merkez bankası açıkladı
Doç. Dr. Balcı: Marmara denizi foseptik çukuru haline geldi
Kassam Tugayları'nın elinde İsrail askerlerinin de olduğu ortaya çıktı
Nedim Şener: Sedat Peker de hazırlanan kaos planının piyonu
Mayıs ayı ihracat rakamları açıklandı

FİTAS ve Hayat Eve Sığar iki yeni ödül aldı

Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi ve Hayat Eve Sığar uygulamaları iki yeni ödül aldı. Ödülü Sağlık Bakanlığı Bakan yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci, resmi Twitter hesabında paylaştı. HES ve FİTAS hangi ödülü aldı? HES nedir? FİTAS nedir? İşte detaylar...

ABONE OL

Google News - Timeturk
02.06.2021 15:41:46
FİTAS ve Hayat Eve Sığar iki yeni ödül aldı

Kovid-19 pandemisi ile birlikte dijital uygulama sektörünün önemi bir hayli arttı. Pandemi başlangıcından itibaren alınan dijital çözümler fiziksel teması en aza indirgemek için çalıştı. Salgının takip edilmesi ve izolasyon sürecinin kolaylaştırılması için kullanılan Hayat Eve Sığar (HES) ve Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi (FİTAS), bu çalışmalardan en çok öne çıkanı oldu. 

Hayat Eve Sığar ve FİTAS, eTR ödülü aldı

sdfsdfsdf

Ödülü Sağlık Bakanlığı Bakan yardımcısı Dr. Şuayıp Birinci, resmi Twitter hesabında paylaştı.  Bakanlığın geliştirdiği Hayat Eve Sığar(HES) ve FİTAS, 15. eTR Ödüllerinde “Kamudan Vatandaşa e-Hizmetler Ödülü” ve “Enocta Özel Ödülüne” layık görüldü. TÜSİAD ve TBV, tarafından verilen eTR, teknolojinin hızla ilerlemesine bağlı olarak iletişim alanında yaşanan gelişmeleri ödüllendirmek amacıyla verilen Türkiye'nin en saygın ödüllerinden biri olarak kabul ediliyor. 

Pandemi dönemindeki en çok kullanılan uygulamardan HES, yeni tip virüs hakkında bilgilenmek, harita desteği ile risk yoğunluğu olan bölgeleri öğrenmek, vatandaşların temaslı yada enfekte durumunu gözlemleyebilmek amaçlı kullanılıyordu. FİTAS ise filyasyon yapılan alanları belirlemek, işaretlemek ve olası risk durumlarından ekipleri harekete geçirmek adına hizmetini sürdürüyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş