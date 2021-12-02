DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Sadakatsiz 41. bölüm izle | Sadakatsiz son bölüm donmadan izleme linki
Kan donduran rapor: CIA çocuk istismarını gizliyor
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: 2 PKK'lı etkisiz
Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor mu?
Sadakatsiz 41. bölüm HD tek parça izle | Sadakatsiz yeni bölüm tekrarı takılmadan izle
Kripto piyasasında son durum ne?
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj
Yeni Kıyıköy Belediye Başkanı kim olacak? Kıyıköy Belde Belediyesi hangi partiden?
Araştırma: Almanya'da orta tabaka eriyor, yoksulluk artıyor
Küresel piyasalar yön arayışında
Nureddin Nebati kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati nereli, kaç yaşında?
Ahmet Hakan Bülent Arınç’a kedisinin ağzından yanıt verdi! ‘Kaset faresi dostlarına verirsin…’
Alec Baldwin'den settteki ölümcül kazayla ilgili flaş açıklama: Tetiği ben çekmedim
26 ilde 2 bin 500 çalışana asgari ücret soruldu: İşçilerin talebi 3750-4000 lira arasında maaş
Meteoroloji'den flaş uyarı! Lodos ve kuvvetli yağış yeniden geliyor

TIMETURK / TEKNOLOJİ / Fidye yazılımı saldırılarına karşı yeni yöntem: 'Sıfır Güven'

Fidye yazılımı saldırılarına karşı yeni yöntem: 'Sıfır Güven'

Hemen hemen tüm yazılımlar ve sistemler bir şekilde saldırılara karşı savunmasız. Peki ama 'sıfır güven mimarisi' bizi bu tehlikeden koruyabilir mi?

2 Saat Önce
2021-12-02 08:18:42
Fidye yazılımı saldırılarına karşı yeni yöntem: 'Sıfır Güven'

Uzaktan çalışmanın iyice hayatımıza girmesi ile birlikte işletmelerin, fidye yazılımı gibi siber güvenlik saldırılarına karşı daha savunmasız hale geldiğini savunan yeni bir rapora göre, yapılması gereken "sıfır güven mimarisine" geçmek.

Symmetry Systems tarafından yürütülen ve 125 BT ve güvenlik konusunda karar vericinin katıldığı araştırmaya göre, işletmelerin sıfır güven mimarisini uygulamaları durumunda, veri ihlallerini durdurma yeteneklerini yüzde 144 artıracağı sonucu çıkıyor. Türk Telekom Reklamı

Sıfır Güven mimarisi, genel olarak "hiçbir şeye güvenme, her şeyi doğrula" ilkesini temel alıyor. Kuralları ise basit: "Kullanıcıların yalnızca güvenilir cihazlarda ve ağlarda çalışmasını sağlamak için denetimler uygulayın, gerektiğinde çok faktörlü kimlik doğrulamayı (MFA) zorunlu kılın ve daha fazlasını yapın..." Ve tüm bunların, tek bir merkezden denetlenmesinin önemine vurgu yapılıyor.

Ankete katılanların yüzde 73'ü, sıfır güven mimarisi için en büyük zorluğun, kullanıcıları buna alıştırmak olduğunu söylüyor. Yüzde 55'lik kesim ise, eski sistemlerdeki ve kullanılan yazılımlardaki sınırlamalarla uğraşmanın sıfır güveni benimsemenin önündeki en büyük engel olduğunu düşünüyor. Zira yapılan analizler, kullanılan yazılımların hemen hepsinde, bir şekilde bir güvenlik açığı bulunduğunu ortaya koyuyor. Ayrıca bazı yazılım ve sistemler, denetleme seçenekleri nedeniyle bu mimariye uyum sağlayamayabiliyor.

Ama çoğunluk, sıfır güven mimarisinin önemini bildiğini söylüyor. Araştırmaya katılanların yüzde 53'ü sıfır güveni entegre etmek için en büyük motivasyon kaynağının yüksek profilli fidye yazılım olayları olduğunu düşünüyor.

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş