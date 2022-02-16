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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Fenomen oyun Roblox seks sahneleri ile gündemde

Fenomen oyun Roblox seks sahneleri ile gündemde

Dünyaca ünlü oyun severlerin fenomeni Roblox'ta cinsel içerikli görüntüler ile gündem olmaya devam ediyor. Timetürk'e özel açıklamalarda bulunan Pedagog Selahattin Yıldız 'Çocuk oyunlarının içine sıkıştırılan seks sahneleri bilinçaltı açısından son derece tehlikeli…' ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2022-02-16 13:26:54
Fenomen oyun Roblox seks sahneleri ile gündemde

Milyonlarca kullanıcısı olan ve özellikle çocuklar tarafından çok sevilen çevrimiçi oyun platformu Roblox, son zamanlarda eleştirilerin odağı haline geldi.

164 milyondan fazla aktif kullanıcısı bulunan ve tüm dünyanın en popüler çocuk oyunlarından biri olan Roblox'un sanal ortamındaki seks sahneleri, ortalığı karıştırdı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Pedagog Selahattin Yıldız şunları söyledi: Çocuk oyunlarının içine sıkıştırılan seks sahneleri bilinçaltı açısından son derece tehlikeli… Çocukların ileride zihinsel faaliyetlerini doğrudan etkileyen bu türdeki oyunlara ebeveynlerin dikkat ederek çocuklarından uzak tutmaları gerekiyor. Bu oyunlar bir çok sıkıntılı sürecin başlangıcı anlamına geliyor. Modern çağda kapitalist sistemin geliştirdiği yeni oyun araçları ve bu araçların kitle üzerindeki etkileri üzerine düşündüğümüzde çocuk oyunlarının ciddi bir silah olarak kullanıldığını görüyoruz.

ROBLOX'TAN AÇIKLAMA GELDİ

Roblox ekibinden bir sözcü, oyunda bir sorun olduğunu kabul ederek, “Kasten kuralları çiğnemeye çalışan son derece küçük bir kullanıcı alt kümesi var.

Hem manuel hem de otomatik sistemler kullanarak bu kullanıcıları engellemeye çalışıyoruz. Roblox'a yüklenen her bir görüntü, video ve ses dosyasının güvenlik incelemesini yapıyoruz.” dedi. .

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