Facebook Video Pazarlaması İçin En İyi Video Düzenleyiciler

Facebook pazarlamanıza video eklemek işletmeniz için harika şeyler yapabilir. Video, müşterilerin ve potansiyel müşterilerin markanız, ürünleriniz ve hizmetleriniz hakkında daha fazla bilgi edinmesine yardımcı olabilir.

İşletmenizin aldığı destek taleplerinin sayısını azaltabilir. Video, trafiği, katılımı ve satışları bile artırabilir. Muhtemelen pazarlamacıların %87'sinin pazarlamalarında video kullanmalarının nedeni budur.

Tutarlı bir temelde yüksek kaliteli video içeriği oluşturmak çok daha zordur. Özellikle Facebook'ta bir video oluşturmayı, düzenlemeyi ve yayınlamayı, yalnızca bir Facebook gönderisi oluşturup yayınlamayla karşılaştırdığınızda. Neyse ki Facebook videolarınızı oluşturma, düzenleme ve paylaşma veya Facebook video reklamları oluşturma sürecini çok daha kolay hale getirmek için kullanabileceğiniz Facebook video düzenleyicilere erişiminiz var.

Facebook video pazarlamasında başarılı olmanızı kolaylaştırmak için ilgi çekici, yüksek kaliteli videolar ve izleyicilerin ilgisini çekecek ve onları memnun edecek Facebook video reklamları oluşturmanıza yardımcı olacak video düzenleyicilerin bir listesini hazırladık.

InVideo

InVideo Facebook video düzenleyicisi, videoları çevrimiçi olarak düzenleyebilmek için en iyi seçeneklerden biri haline geldi. Bilgisayara kesinlikle hiçbir şeyin yüklenmesi gerekmeden kullanılabilir. Her büyüklükteki şirketin, ürünlerini veya hizmetlerini tanıtmak için videolarını oluşturabilmesi yararlıdır. İçerik oluşturmak için en iyi araçlardan biri olarak düşünülmelidir.

Pazarlama uzmanları, ajans editörleri için mükemmel bir müttefiktir. Bu video düzenleyici pazarlama stratejinizi etkili bir imaja sahip olabileceğiniz bir sonraki seviyeye taşımanıza gerçekten yardımcı olacak bir şeydir.

Hesap oluşturulduktan sonra, düzenlemesi gerçekten kolay olan ve çok zaman kazandıran 4000'den fazla ön ayarı kullanma olanağına sahipsiniz. Bununla birlikte, aklınıza gelebilecek her şeyi tasarlamak için video metin şablonları ve boş bir şablon da vardır.

Promo

Promo, profesyonelce tasarlanmış video şablonları, 12,5 milyondan fazla video klip, lisanslı müzik ve kullanıcı dostu bir video düzenleyici içeren ödüllü bir video platformudur.

Promo'nun 2.500'den fazla şablondan oluşan kitaplığından favori şablonunuzu seçin ve istediğiniz gibi özelleştirin. Promo'nun Facebook video reklam oluşturucusu ile, sürekli olarak özelleştirilebilir, kullanıma hazır Facebook video reklam şablonlarını bir araya getiren yaratıcı profesyonellerden oluşan bir ekibe erişim elde edersiniz.

Kullanıcı dostu ve size kendi videonuzu kullanma seçeneği sunan bir video düzenleme aracıdır. Videolar, resimler ve müzik, videoları doğrudan Promo.com'dan Facebook'a ve tüm sosyal platformlara gönderme yeteneği, pazarlama faaliyetlerinizi takip etmenize yardımcı olacak bir sosyal medya takvimi ve daha fazlası mevcut.

Animaker

Animaker, videolar, tasarımcı olmayanlar ve profesyoneller için harika bir çevrimiçi Facebook video yapımcısıdır. Animasyon ve canlı aksiyon videoları oluşturmak için kullanabilirsiniz. Basit bir sürükle ve bırak oluşturucunun yanı sıra milyarlarca benzersiz karakter oluşturmak için kullanılabilecek bir karakter oluşturucuya sahiptir.

Animaker, işletmenizi tanıtmak için ihtiyaç duyduğunuz Facebook videolarını ve Facebook video reklamlarını oluşturmayı kolaylaştıran 100 milyondan fazla stok video ve fotoğraf ile 1000'den fazla şablon sunar. 4K video kalitesine kadar videolar yükleyebilir ve düzenleyebilir ve hatta videoları diğer sosyal medya platformları için yeniden boyutlandırabilirsiniz.

WeVideo

WeVideo, kullanıcıların Chromebook, Windows, Mac ve mobil dahil olmak üzere herhangi bir cihazda video oluşturmasına olanak tanır. Android ve iOS cihazlar için mobil uygulamalarla istediğiniz yerden düzenleme yapabilirsiniz. Bu video düzenleme yazılımı kare, dikey ve yatay videoları destekler, böylece videonuzu bir kez oluşturup Facebook, Instagram, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında paylaşabilirsiniz. WeVideo, yeşil ekran özelliğinin yanı sıra videolar, resimler ve müzik dahil olmak üzere 1 milyonun üzerinde ticari lisanslı ve telifsiz stok medyanın sınırsız kullanımını içerir.

Clideo

Clideo'nun Facebook video oluşturucusunun kullanımı kolaydır ve kendi videolarınızı, fotoğraflarınızı, GIF'lerinizi ve müziğinizi kullanarak bir video oluşturmanıza olanak tanır. Instagram gönderileri, Instagram Hikayeleri, YouTube ve Facebook için önceden ayarlanmış çözünürlükleri içerir. Sadece kullanmak istediğiniz dosyaları içe aktarın, videonuzu oluşturun ve müzik ekleyin ve videonuzu kaydedin. Facebook'a yüklemek için videoyu indirmeniz gerekecek. Clideo tarayıcı tabanlıdır ve bir yazılım indirmesi gerektirmez. Siteye girdiğinizde medya dosyalarınızı düzenleyiciye sürükleyip bırakın, müziğinizi ekleyin ve hazırsınız.

MakerMoon

MakerMoon, ağırlıklı olarak gayrimenkul pazarlayan, ancak herhangi bir endüstri tarafından kullanılabilen bir Facebook video yapımcısıdır. MakerMoon'un önceden hazırlanmış şablonlarını özelleştirerek videonuzu oluşturmaya başlarsınız. Videoların çoğu ücretsizdir ancak bazılarında filigran bulunur. Tüm videolar özelleştirilebilir ve resimleri, metni, yazı tiplerini, renkleri ve daha fazlasını değiştirebilirsiniz. Tam olarak doğru şablonu bulduktan sonra düzenlemeye geçin. MakerMoon, diğerlerinin yanı sıra Facebook video reklamları, ürün tanıtım videoları, tanıtım videoları ve animasyonlu slayt gösterileri oluşturmak için mükemmeldir. Ve videolarınız tüm büyük sosyal medya platformlarıyla uyumlu olacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.