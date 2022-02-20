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TIMETURK / TEKNOLOJİ / Facebook'un Reels özelliği aktif oldu

Facebook'un Reels özelliği aktif oldu

Facebook’un yani yeni adıyla Meta şirketi ABD'de kullanılmaya başlanan Reels özelliğini Türkiye'de de aktif hale getirdi. Özellik şu an için sadece mobil uygulamada kullanılabiliyor olsa da gelecek günlerde web için de kullanılabilir olması bekleniyor.

2 Saat Önce
2022-02-20 08:00:10
Facebook'un Reels özelliği aktif oldu

ABD'de kullanılmaya başlanan Facebook'taki Reels özelliği Türkiye'de de aktif oldu. Daha önceleri Snapchat'in hikayeler özelliğini Facebook, Messenger, Instagram ve WhatsApp platformlarına da gelmişti. Instagram'a gelen bu özellik ile birçok kullanıcı Snapchat kullanmayı bile bırakmıştı.

ABD'DE KULLANIMA AÇMIŞTI

Facebook'un yani yeni adıyla Meta şirketi geçtiğimiz günlerde ABD'de Reels özelliğinin kullanıma açmıştı. Türkiye'den gün içinde Facebook'a giren bazı kullanıcılar ‘Reels' bölümüyle karşılaştılar. Bu özelliğin tıpkı ‘hikayeler' gibi Facebook için gereksiz olduğunu düşünürken, bazı kullanıcılar tarafından aktif olarak kullanımına ise başlandığı görüldü.

İNTERNET TARAYICISINA DA GELMESİ BEKLENİYOR

Şimdilik sadece Facebook mobil uygulamasında kullanılabilen özelliğin ilerleyen günlerde internet tarayıcısına da gelmesi bekleniyor. .

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