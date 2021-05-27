Facebook'tan yeni yaptırım kararı

Facebook şirketi sosyal medya platformunda defalarca yanlış bilgi paylaşan kişilere karşı 'daha güçlü' yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

Facebook şirketi sosyal medya platformunda defalarca yanlış bilgi paylaşan kişilere karşı "daha güçlü" yaptırımların uygulanacağını açıkladı.

Sosyal medya devi konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Facebook'un haber doğrulama ortakları tarafından "yanlış" olarak işaretlenen içerikleri sıkça paylaşan kullanıcıların gönderilerinin onu takip eden kullanıcılar tarafından daha az görüleceğini belirtti.

Ayrıca, artık paylaşılan haberlerin doğruluğunun teyit edildiğine dair bir işaretin yer alacağı bildirildi.

Özellikle Covid-19 salgını ile Facebook ve Twitter dahil sosyal medya platformlarında yanlış iddialar ve komplolar çoğaldı.

Şirket yaptığı açıklamada, "Covid-19 ve aşılar, iklim değişikliği, seçimler veya diğer konular hakkında yanlış veya yanıltıcı içerik olsun, uygulamalarımızda daha az kişinin yanlış bilgi görmesini sağlıyoruz" dedi.

Facebook bugüne kadar, yalan haber veya çarpıtılmış içerik paylaşan çok sayıda hesap kapattığını açıklamıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.